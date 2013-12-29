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ارتفاع حصيلة قتلى التفجير في محطة قطارات “فولغوغراد” إلى 18 قتيلًا و 50 جريحًا

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ارتفاع حصيلة قتلى التفجير في محطة قطارات “فولغوغراد” إلى 18 قتيلًا و 50 جريحًا ارتفاع حصيلة قتلى التفجير في محطة قطارات “فولغوغراد” إلى 18 قتيلًا و 50 جريحًا

بلغ عدد ضحايا التفجير الذي استهدف مبنى محطة سكة حديدية في مدينة “فولغوغراد” في جنوب روسيا الأحد 29 ديسمبر 18 قتلى ونحو 50 جريحًا بحسب ما أفادت “روسيا اليوم”.

وفي وقت سابق من اليوم صرح مصدر أمني لوكالة “إيتار-تاس” بأن التفجير وقع في مدخل المحطة قرب جهاز الكشف عن المعادن وأسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين. وقالت المتحدثة باسم مديرية وزارة الداخلية في مقاطعة فولغوغراد سفيتلانا سموليانينوفا إن الانفجار وقع في الساعة 12.45 بتوقيت موسكو.

و أيضاً أفاد مكتب روسيا لمكافحة الإرهاب أن إنتحارية فجرت نفسها بمحطة القطارات.

وكانت مدينة فولغوغراد قد شهدت يوم 21 أكتوبر الماضي انفجارا انتحاريا استهدف حافلة ركاب أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة نحو 40 آخرين.

 

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