محافظ الفيوم يلتقي قيادات الوفد ويؤكد على إيجاد حلول لمشاكل الصرف الصحي

التقى الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم عدد من قيادات حزب الوفد ، مساء أمس السبت ، لمناقشة قضية تأخر عدد من مشروعات الصرف الصحى والمغطى عدد من القرى والمراكز بالمحافظة .

حضر اللقاء الدكتور صابر فهمي عطا عضو الهيئة العليا للحزب ومحمود الهواري رئيس لجنة الوفد بالفيوم ومصطفى مؤمن نائب رئيس لجنة الوفد بالفيوم ويوسف الشاذلي .

وتناول عدد من المشاكل في المحافظة وضرورة إيجاد حلول لها ، وأكد محمود الهواري رئيس لجنة الوفد بالفيوم على أهمية إنهاء مشكلة ردم بحر سنورس الشرقي ، وإنهاء هذه البؤرة البيئية التي تسبب أضرار للأهالي وتصيبهم بالأمراض ويذهب ضحيتها الأطفال الصغار .

واكد رئيس لجنة الوفد بالفيوم حرص الوفد قيادة وأعضاء على نجاح الأجهزة التنفيذية بالمحافظة برئاسة المحافظ من أجل خدمة مواطنى الفيوم وابدى استعداد جميع أعضاء الوفد وقياداته للمشاركة فيما تطلبه الأجهزة التنفيذية من أجل دفع عجلة الانتاج والتنمية بالمحافظة .

وعرض الدكتور صابر فهمى عطا عضوالهيئة العليا لحزب الوفد وعضو مجلس الشعب السابق مشاكل الصرف الصحي بعدد من قرى ابشواى ومشكلة الصرف المغطى .

أكد محافظ الفيوم ان المهندس ابراهيم محلب وزير الاسكان سوف يرسل لجنة هندسية متخصصة لاجراء معاينات على الواقع لمشاكل الصرف الصحى والصرف المغطى بجميع القرى والمراكز على مستوى المحافظة على ان يتم وضع جدول زمنى لإنهاء هذه المشاكل .

وأكد المحافظ انه يقف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب والقوى السياسية في المحافظة وان كل ما يهمه هو العمل من أجل المواطن الفيومى .

وفي نهاية اللقاء وعد الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم بتكرار هذه اللقاءات مع قيادات حزب الوفد من اجل المساهمة في حل المشاكل التى تواجه مواطنى المحافظة .