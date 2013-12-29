محافظ القاهرة: بدء تشغيل 24 ميني باص مكيف ومزود بالإنترنت بـ8 ملايين جنيه

أكد الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة أنه في إطار سعي المحافظة للارتقاء بمفهوم الخدمة المتاحة للمواطن المصري قامت المحافظة بالتعاون مع شركة القاهرة بتشغيل وحدة ميني باص ذكي بهدف توفير مستوي الخدمة العالمية للنقل الجماعي من خلال دمج احدث انظمة التكنولوجيا الرقمية الحديثة ونظم التشغيل والإشراف الدولية وفقاً للمواصفات الدولية لمعايير الجودة .

جاء ذلك خلال الحفل الذى شهده محافظ القاهرة بمناسبة بدء تشغيل 24 ميني باص ذكيا (SMART MINIBUS ) جديد بتكلفة 8 ملايين جنيه في خطة احلال وتجديد الميني باصات التي تقوم بها شركة القاهرة ، وهي إحدي الشركات العاملة في مشروع النقل الجماعي التابع لهيئة النقل العام ، وتستهدف إحلال وتجديد 200 ميني باص جديد خلال عام 2014 بـ200ميني باص مضي علي وجودهم في الخدمة 6 سنوات طبقاً لنصوص التعاقد مع هيئة النقل العام .

وأشار المحافظ الي أن الميني باصات الجديدة والتي تعمل علي خط شبرا – المطار مزودة بخدمة الانترنت اللاسلكي المجاني Free WiFi ، وبها شاشات LED لعرض خط السير للجمهور وشاشات LCD ترفيهية تقوم بعرض المواد الترفيهية وبعض الاعلانات وبرامج التوعية السلوكية الي جانب خدمة اعلان المحطات الحالية والقادمة صوتياً لتنبيه الركاب ، ويمكن للراكب دفع قيمة التذكرة نقداً او بكارت ذكي مدفوع مقدماً يتم شراؤه من محطات الاتوبيسات .

وأكد المحافظ بأنه جار حالياً طرح عدد من المناقصات لتطوير اسطول هيئة النقل العام بالكامل وتطوير خدماته لتوفير اتوبيس لائق بمواطني القاهرة وتشجيعاً لهم علي استخدام وسائل النقل الجماعي بدلاً من سيارتهم الخاصة لخفض الكثافة المرورية سيبدأ توريدها خلال الشهر القادم بواقع 50 أتوبيسا تدخل الخدمة شهرياً .ً

شهد الحفل احمد تيمور نائب المحافظ للمنطقة الشرقية ، ويس حسام الدين طاهر نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية ، ومحمد ايمن عبد التواب نائب المحافظ للمنطقة الغربية ، وهشام عطية رئيس هيئة النقل العام .