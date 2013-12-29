أخبار عاجلة

الأخبار - عمومية طارئة لمستشاري مجلس الدولة لمناقشة تداعيات مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية -
5 آلاف مشجع للمصري وكمبالا.. و10 آلاف للقاء سموحة وبيدفيست -
الرقابة الإدارية تكتشف هروب 10 أطفال "أحداث" من دار رعاية بالفيوم -
الأخبار - مكافحة الإرهاب أبرز الملفات على مائدة مباحثات السيسى وترامب -
مصرع وإصابة 6 أشخاص جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
تفاصيل صناعة النحاس في مصر -
تشييع جنازة الكابتن غزالي شاعر المقاومة الشعبية في السويس -
الحكومة توافق على قانون التأمين الصحي الشامل -
مصرع شخصين وإصابة آخرين جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
«مورينيو»:سأخوض مباريات «البريميرليج» بالاحتياطيين في حالة واحدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

محافظ القاهرة: بدء تشغيل 24 ميني باص مكيف ومزود بالإنترنت بـ8 ملايين جنيه

Google+ Print
محافظ القاهرة: بدء تشغيل 24 ميني باص مكيف ومزود بالإنترنت بـ8 ملايين جنيه محافظ القاهرة: بدء تشغيل 24 ميني باص مكيف ومزود بالإنترنت بـ8 ملايين جنيه

الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة

أكد الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة أنه في إطار سعي المحافظة للارتقاء بمفهوم الخدمة المتاحة للمواطن المصري قامت المحافظة بالتعاون مع شركة القاهرة بتشغيل وحدة ميني باص ذكي بهدف توفير مستوي الخدمة العالمية للنقل الجماعي من خلال دمج احدث انظمة التكنولوجيا الرقمية الحديثة ونظم التشغيل والإشراف الدولية وفقاً للمواصفات الدولية لمعايير الجودة .

جاء ذلك خلال الحفل الذى شهده محافظ القاهرة بمناسبة بدء تشغيل 24 ميني باص ذكيا (SMART MINIBUS ) جديد بتكلفة 8 ملايين جنيه في خطة احلال وتجديد الميني باصات التي تقوم بها شركة القاهرة ، وهي إحدي الشركات العاملة في مشروع النقل الجماعي التابع لهيئة النقل العام ، وتستهدف إحلال وتجديد 200 ميني باص جديد خلال عام 2014 بـ200ميني باص مضي علي وجودهم في الخدمة 6 سنوات طبقاً لنصوص التعاقد مع هيئة النقل العام .

وأشار المحافظ الي أن الميني باصات الجديدة والتي تعمل علي خط شبرا – المطار مزودة بخدمة الانترنت اللاسلكي المجاني Free WiFi ، وبها شاشات LED لعرض خط السير للجمهور وشاشات LCD ترفيهية تقوم بعرض المواد الترفيهية وبعض الاعلانات وبرامج التوعية السلوكية الي جانب خدمة اعلان المحطات الحالية والقادمة صوتياً لتنبيه الركاب ، ويمكن للراكب دفع قيمة التذكرة نقداً او بكارت ذكي مدفوع مقدماً يتم شراؤه من محطات الاتوبيسات .

وأكد المحافظ بأنه جار حالياً طرح عدد من المناقصات لتطوير اسطول هيئة النقل العام بالكامل وتطوير خدماته لتوفير اتوبيس لائق بمواطني القاهرة وتشجيعاً لهم علي استخدام وسائل النقل الجماعي بدلاً من سيارتهم الخاصة لخفض الكثافة المرورية سيبدأ توريدها خلال الشهر القادم بواقع 50 أتوبيسا تدخل الخدمة شهرياً .ً

شهد الحفل احمد تيمور نائب المحافظ للمنطقة الشرقية ، ويس حسام الدين طاهر نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية ، ومحمد ايمن عبد التواب نائب المحافظ للمنطقة الغربية ، وهشام عطية رئيس هيئة النقل العام .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا