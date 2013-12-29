بدء حملة التطعيم ضد "شلل الأطفال" في البحر الأحمر وتستمر حتى 1يناير

كتب : صلاح عبدالله الأحد 29-12-2013 11:31

بدأت اليوم مديرية الصحة بمحافظة البحر الأحمر، الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، في الفترة من 29 ديسمبر حتى 1 يناير، تحت رعـاية اللواء أحمد عبدالله المحافظ، للأطفال من سن يوم إلى خمس سنوات للمصريين وغير المصريين المتواجدين بالمحافظة، خلال هذه الفترة.

وتستهدف الحملة الحفاظ على صحة الأطفال المصريين، وترفع الحملة شعارات محفزة حتى تحقق المرجو منها.

من جانبه، قال الدكتور محمد السيد موسى، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إنه ستنطلق اليوم، الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، حتى يوم الأربعاء الموافق 1 يناير، للأطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنه سيتم تطعيم جميع الأطفال بواسطة الفرق الثابتة، والمتحركة بالطعم الفموي، والتطعيم من منزل إلى منزل في الريف وفرق ثابتة فى المدن، والمناطق العشوائية، وفرق متحركة من منزل إلى منزل في الشوارع حتى الرابعة عصرًا، ووجود فرق ثابتة في المراكز الصحية، ومكاتب الصحة، والوحدات الريفية، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، حتى الثامنة مساء للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين بالتطعيم، مؤكدًا أن التطعيم مجاني لجميع الأطفال.

ويمر 182 فريقًا من المديرية، على كافة مدن المديرية لتطعيم الأطفال، منها 99 فريقًا بالغردقة، و24 بغارب، و17 بسفاجا، و20 بالقصير، و12 بالشلاتين، و10 بمرسى علم، حيث سيتم تطعيم 52595 طفل بالمحافظة بالمدن الست، أيضا سيتم تطعيم الوافدين من السياح والسوريين الموجودين بالمحافظة من خلال أماكن تواجدهم.