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العشرات من أهالي "بسطا" بالشرقية يحتجون على طردهم من أراضيهم

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العشرات من أهالي "بسطا" بالشرقية يحتجون على طردهم من أراضيهم العشرات من أهالي "بسطا" بالشرقية يحتجون على طردهم من أراضيهم

كتب : نظيمة البحراوي الأحد 29-12-2013 11:33

نظم العشرات من أهالي قرية بسطا التابعة لمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، منذ قليل، وقفة أمام مبنى ديوان عام المحافظة بمدينة الزقازيق؛ احتجاجا على قرار بإخلاء أراضيهم صادر لصالح أحد المستشارين، مؤكدين أن لديهم حكما قضائيا بتمكينهم من الأرض التي تعد مصدر رزق لنحو 70 أسرة.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تحمل عبارات "عاوز أرضنا موتنا كلنا"، و"يا داخلية بتظلمينا ليه"، و"إلحقنا يا سيسي"، و"انقذونا قبل ما يدبحونا"، مناشدين عددا من المسؤولين إبقائهم في الأرض وفقا للحكم الصادر لصالحهم.

وقال محمد حامد، محامي الأهالي، إنه بموجب عقود بيع مسجلة بالشهر العقاري والسجل العيني اشترى كل من أحمد السيد بدوي، وعبده محمد، من الدكتور حلمي فلتس جرجس وتامر أرمنيوس وأشرف حنا أرمنيوس، نصيبهم الشرعي من لندة شنودة تادروس خلال عام 2005، إلا إنهم فوجئوا بقيام المستشار علاء رؤوف فلتس، عم بائعي الأرض، بالتعرض لهم بحجة أن حيازة الأرض بالجمعية الزراعية باسم والده، وعقب ذلك حصل مشترو الأرض على حكم قضائي بتسلمهم الأرض في عام 2006، مشيرا إلى أنه لم يتم تنفيذ الحكم إلا في عام 2011، ثم رفع المستشار قضية لاسترداد الأرض وأقام الأهالي دعاوى مضادة.

وأضاف أنهم فوجئوا مؤخرا بصدور قرار من المحامي العام، بتمكين المستشار من الأرض، لافتا إلى أن ذلك القرار الذي ترتب عليه تسليم الأرض للمستشار لا يرقى بأى حال إلى مرتبة الحكم القضائي.

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