أخبار عاجلة

الأخبار - عمومية طارئة لمستشاري مجلس الدولة لمناقشة تداعيات مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية -
5 آلاف مشجع للمصري وكمبالا.. و10 آلاف للقاء سموحة وبيدفيست -
الرقابة الإدارية تكتشف هروب 10 أطفال "أحداث" من دار رعاية بالفيوم -
الأخبار - مكافحة الإرهاب أبرز الملفات على مائدة مباحثات السيسى وترامب -
مصرع وإصابة 6 أشخاص جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
تفاصيل صناعة النحاس في مصر -
تشييع جنازة الكابتن غزالي شاعر المقاومة الشعبية في السويس -
الحكومة توافق على قانون التأمين الصحي الشامل -
مصرع شخصين وإصابة آخرين جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
«مورينيو»:سأخوض مباريات «البريميرليج» بالاحتياطيين في حالة واحدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

استمرار المظاهرات في تركيا لمطالبة «أردوغان» بتقديم استقالته

Google+ Print
استمرار المظاهرات في تركيا لمطالبة «أردوغان» بتقديم استقالته استمرار المظاهرات في تركيا لمطالبة «أردوغان» بتقديم استقالته

تواصلت المظاهرات الحاشدة التي تطالب رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، بتقديم استقالته، وذلك حتى الساعات الأولى من صباح الأحد، في مدن أنقرة وإسطنبول ومرسين وإزمير وهاتاي واسبرطة وبورصا وبالكسير وتونجلي، احتجاجًا على «أكبر فضيحة في تاريخ الجمهورية التركية»، بحسب وصف حزب الشعب الجمهوري المعارض.

وقالت قناة تركية، الأحد، إن عددًا من المواطنين تظاهروا في ملابس «بابا نويل» حاملين أكياسا مليئة بصناديق الأحذية، في إشارة لمدير بنك الشعب الأهلي الذي تم ضبط مبلغ 4.5 مليون دولار، مخبأة في صناديق أحذية في غرفة نومه.

واستخدمت قوات الشرطة قنابل الغاز المسيلة للدموع ومدافع المياه، بعد كتابة المتظاهرين على جدران العمارات والمحال التجارية شعارات تطالب باستقالة «أردوغان».

وفي أزمير شارك ما يقرب من 10 آلاف مواطن في تظاهرة مناهضة للحكومة التركية التابعة لحزب العدالة والتنمية للمطالبة باستقالة «أردوغان»، على خلفية قضية الفساد والرشى، واستمرت الاحتجاجات حتى ساعة متأخرة من ليلة الأحد، رغم تدخل قوات الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه.

وفي إسطنبول استخدم بعض المتظاهرين في حي سلطان غازي قنابل المولوتوف ضد قوات الشرطة في الاحتجاجات ضد حكومة «أردوغان»، وأدى انفجارها لوقوع أضرار كبيرة في المحال التجارية والبنوك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية