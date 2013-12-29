استمرار المظاهرات في تركيا لمطالبة «أردوغان» بتقديم استقالته

تواصلت المظاهرات الحاشدة التي تطالب رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، بتقديم استقالته، وذلك حتى الساعات الأولى من صباح الأحد، في مدن أنقرة وإسطنبول ومرسين وإزمير وهاتاي واسبرطة وبورصا وبالكسير وتونجلي، احتجاجًا على «أكبر فضيحة في تاريخ الجمهورية التركية»، بحسب وصف حزب الشعب الجمهوري المعارض.

وقالت قناة تركية، الأحد، إن عددًا من المواطنين تظاهروا في ملابس «بابا نويل» حاملين أكياسا مليئة بصناديق الأحذية، في إشارة لمدير بنك الشعب الأهلي الذي تم ضبط مبلغ 4.5 مليون دولار، مخبأة في صناديق أحذية في غرفة نومه.

واستخدمت قوات الشرطة قنابل الغاز المسيلة للدموع ومدافع المياه، بعد كتابة المتظاهرين على جدران العمارات والمحال التجارية شعارات تطالب باستقالة «أردوغان».

وفي أزمير شارك ما يقرب من 10 آلاف مواطن في تظاهرة مناهضة للحكومة التركية التابعة لحزب العدالة والتنمية للمطالبة باستقالة «أردوغان»، على خلفية قضية الفساد والرشى، واستمرت الاحتجاجات حتى ساعة متأخرة من ليلة الأحد، رغم تدخل قوات الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه.

وفي إسطنبول استخدم بعض المتظاهرين في حي سلطان غازي قنابل المولوتوف ضد قوات الشرطة في الاحتجاجات ضد حكومة «أردوغان»، وأدى انفجارها لوقوع أضرار كبيرة في المحال التجارية والبنوك.