محكمة يمنية تقضى بحبس 9 أشخاص أدينوا باغتيال الرئيس عبد ربه منصور

قضت محكمة يمنية، اليوم الأحد، بالسجن لمدد تراوحت بين سنتين وعشر سنوات، بحق تسعة أشخاص، يعتقد أنهم ينتمون لتنظيم القاعدة، بعد إدانتهم بالتخطيط لاغتيال الرئيس عبد ربه منصور هادى.

وقال مصدر قضائى، إن المحكمة الجزائية المتخصصة فى العاصمة صنعاء قضت بحبس عبدالرحمن الضبيبى وعبد الرحمن الشرعبى لمدة 10 سنوات، فيما قضت بحبس نبيل اللمعانى 5 سنوات.

كما قضت بحبس كل من جميل الضبيبى ومحمد الجعمى وعلاء الدين الإدريسى لمدة 4 سنوات، وحبس نصر حسافة وجميل صوفات 3 سنوات، والسجن سنتين لعماد المقطرى، والحكم غير نهائى ويمكن الطعن عليه، وألقت قوات الأمن اليمنية القبض على المتهمين قبل أشهر، قبل أن توجه لهم تهمة التخطيط لاغتيال منصور.