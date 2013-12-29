أخبار عاجلة

الأخبار - عمومية طارئة لمستشاري مجلس الدولة لمناقشة تداعيات مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية -
5 آلاف مشجع للمصري وكمبالا.. و10 آلاف للقاء سموحة وبيدفيست -
الرقابة الإدارية تكتشف هروب 10 أطفال "أحداث" من دار رعاية بالفيوم -
الأخبار - مكافحة الإرهاب أبرز الملفات على مائدة مباحثات السيسى وترامب -
مصرع وإصابة 6 أشخاص جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
تفاصيل صناعة النحاس في مصر -
تشييع جنازة الكابتن غزالي شاعر المقاومة الشعبية في السويس -
الحكومة توافق على قانون التأمين الصحي الشامل -
مصرع شخصين وإصابة آخرين جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
«مورينيو»:سأخوض مباريات «البريميرليج» بالاحتياطيين في حالة واحدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

نتانياهو يتوعد لبنان برد عسكرى على إطلاق صواريخ الكاتيوشا على بلاده

Google+ Print
نتانياهو يتوعد لبنان برد عسكرى على إطلاق صواريخ الكاتيوشا على بلاده نتانياهو يتوعد لبنان برد عسكرى على إطلاق صواريخ الكاتيوشا على بلاده

توعد رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتانياهو، لبنان برد عسكرى سريع وقوى من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلى على إطلاق الصواريخ "الكاتيوشا" من جنوب لبنان، صباح اليوم الأحد، على شمال إسرائيل.

ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية عن نتانياهو قوله، فى مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التى عقد قبل ظهر اليوم، إن إسرائيل لن تقبل باستمرار إطلاق الصواريخ بين حين وآخر، وسترد على ذلك كلما اقتضت الضرورة ذلك، على حد قوله.

وحمل نتانياهو حكومة لبنان المسئولة عن إطلاق النار المنطلقة من الأراضى اللبنانية على إسرائيل، مشيرا إلى أن "حزب الله" وضع الآلاف من الصواريخ داخل منازل فى لبنان، وأنه يرتكب "جرائم حرب"، على حد زعمه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365