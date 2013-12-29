نتانياهو يتوعد لبنان برد عسكرى على إطلاق صواريخ الكاتيوشا على بلاده

توعد رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتانياهو، لبنان برد عسكرى سريع وقوى من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلى على إطلاق الصواريخ "الكاتيوشا" من جنوب لبنان، صباح اليوم الأحد، على شمال إسرائيل.

ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية عن نتانياهو قوله، فى مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التى عقد قبل ظهر اليوم، إن إسرائيل لن تقبل باستمرار إطلاق الصواريخ بين حين وآخر، وسترد على ذلك كلما اقتضت الضرورة ذلك، على حد قوله.

وحمل نتانياهو حكومة لبنان المسئولة عن حوادث إطلاق النار المنطلقة من الأراضى اللبنانية على إسرائيل، مشيرا إلى أن "حزب الله" وضع الآلاف من الصواريخ داخل منازل فى لبنان، وأنه يرتكب "جرائم حرب"، على حد زعمه.