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السعودية تحبط تهريب 3 ملايين و500 ألف قرص مخدر عبر حدود الأردن

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السعودية تحبط تهريب 3 ملايين و500 ألف قرص مخدر عبر حدود الأردن السعودية تحبط تهريب 3 ملايين و500 ألف قرص مخدر عبر حدود الأردن

تمكنت قوات حرس الحدود ، من إحباط محاولة تهريب حوالى ثلاثة ملايين، و500 ألف قرص من مخدر "أمفيتامين"، حاول أحد المهربين الأردنيين إدخالها إلى المملكة عبر الحدود من الأردن.

وقال الناطق الإعلامى لحرس الحدود، فى بيان اليوم الأحد "عند الساعة الخامسة وخمسين دقيقة فجر السبت، تمكنت دوريات حرس الحدود بمنطقة تبوك من إحباط محاولة تهريب ثلاثة ملايين، وخمسمائة وستة وتسعين ألف قرص أمفيتامين، وذلك عبر الاستحكامات الأمنية للحدود الشمالية للمملكة".

وأضاف، أنه "تم رصد وضبط السيارة الناقلة (جيب شاص) عند محاولتها تجاوز الساتر الحدودى غرب حالة عمار، وتم القبض على سائقها (أردنى الجنسية)، بعد ضبط المواد المخدرة بحوزته، كما تم القبض على شخصين سعوديى الجنسية، بعد ثبوت علاقتهما باستقبال المواد المخدرة"، وأوضح أنه "تمت إحالة المتهمين فى هذه الجريمة للجهات المختصة، لاستكمال الإجراءات النظامية".

وكانت السعودية، قد أعلنت فى مارس الماضى عن ضبط أكثر من 800 شخص من جنسيات مختلفة، ومصادرة مخدرات تقارب قيمتها حوالى 350 مليون دولار، خلال عمليات جرت فى الأشهر الأولى من السنة، ومن المعروف أن السعودية تطبق عقوبات مشددة على المهربين تصل إلى الإعدام.

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مصر 365

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