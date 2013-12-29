ميركل لاعب وسط اودينيزى في طريقه إلى واتفورد

روما /أ ش أ/ أفادت تقارير صحفية بأنه من المرجح أن ينتقل الكسندر ميركل لاعب خط وسط اودينيزى إلى واتفورد عند فتح باب الانتقالات الشتوية في شهر يناير القادم.

وكان ميركل الذي يبلغ من العمر 21 عاما قد عجز عن أن يحجز لنفسه مكانا ضمن الفريق الأساسي لاودينيزى حيث أنه لم يشارك معه في أي مباراة خلال الموسم الحالي ولذا فإن إدارة الفريق قررت أن تعيره إلى النادي الإنجليزي كي تتاح له فرصة اللعب بصورة منتظمة.

وذكرت صحيفة جازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن ميركل - وهو ألماني من أصل كازاخستاني - ليس هو لاعب اودينيزى الوحيد المرشح للانضمام إلى صفوف واتفورد حيث أن إدارة النادي الإيطالي تعتزم بيع عدد أخر من لاعبيها إليه خلال الفترة القادمة.

غير أن مصادر مقربة من ميركل - لاعب إيه سي ميلان السابق - ذكرت أن عددا من أندية البوندسليجا قدمت عروضا له وأنه يعكف بالفعل على دراستها لاختيار العرض الأنسب بالنسبة له في المرحلة القادمة.