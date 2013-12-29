"القوى الوطنية الليبية" تنفى لقاء حزب العدالة والبناء لإسقاط زيدان

نفى تحالف القوى الوطنية الليبى، اليوم الأحد، ما نشرته غرفة عمليات ثوار ليبيا عبر موقعها الرسمى عن أن التحالف اجتمع مع قيادات من حزب العدالة والبناء، من أجل إسقاط حكومة رئيس الوزراء الليبى على زيدان.

واعتبر التحالف بث مثل هذه الإشاعات فى هذا الوقت بالذات تشويشا على مقترح الإنقاذ الوطنى، الذى قدمه رئيس التحالف محمود جبريل الأسبوع الماضى، ودعا خلاله الشركاء والفرقاء السياسيين للتوافق والخروج بالوطن إلى بر الأمان.

> وكان رئيس تحالف القوى الوطنية الليبية، الدكتور محمود جبريل قد قدم مبادرة جديدة تحت اسم "مبادرة إنقاذ وطنى" جراء الأوضاع التى تشهدها وتمر بها ليبيا فى هذه المرحلة، وذلك على خلفية قبول المؤتمر الوطنى العام مبدئيا لمقترح تمديد فترة عمله حتى ديسمبر 2014.