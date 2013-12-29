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النقل العام بالقاهرة: الأتوبيسات الجديدة مزودة بشاشات عرض لخط السير

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النقل العام بالقاهرة: الأتوبيسات الجديدة مزودة بشاشات عرض لخط السير النقل العام بالقاهرة: الأتوبيسات الجديدة مزودة بشاشات عرض لخط السير

أكد المهندس هشام عطية، نائب رئيس هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، أن الـ 24 مينى باص التى تسلمتهم المحافظة اليوم من إجمالى 200 أتوبيس بخط " المطار _ شبرا _ الماظة" بالتعاون مع شركة القاهرة للنقل الجماعى، تم إجراء عملية الإحلال والتجديد لهم على نفس الخطوط.

وأكد عطية، فى تصريحات لـ "اليوم السابع" أن الأتوبيسات الجديدة، مزودة بخدمة ناطقة، وشاشات عرض لخط السير للجمهور، وإعلان المحطات الحالية والقادمة، فضلًا عن خدمة الدفع من خلال الكروت، والهواتف الذكية، والتذاكر الرقمية، وخدمة الإنترنت، مشيرا إلى أن عملية الإحلال، والتجديد ضمن بنود العقود المتفق عليها مع شركة القاهرة الكبرى .

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