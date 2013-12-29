إنيستا: أريد التفرغ لصناعة النبيذ بعد الاعتزال

برشلونة (إفي) - اعترف نجم كرة القدم الإسبانية أندريس إنييستا بأنه يريد التفرغ لزراعة العنب وصناعة النبيذ بعد الاعتزال.

وأوضح إنييستا في مقابلة لمجلة (ميستو فستريشي) الروسية أنه فكر كثيرا في امتهان التدريس للأطفال حيث أنه حاصل على شهادة في التربية، لكن كرة القدم طغت على أسلوب حياته.

وأشار إنييستا إلى أن مثله الأعلى في طفولته كان بيب جوارديولا والنجم الدنماركي مايكل لاودروب، وقد حقق حلمه بالتعامل مع جوارديولا الذي كان مدربه في البرسا لأربعة اعوام تاريخية.

وشدد ابن مدينة الباسيتي على أن لجوارديولا الفضل في وصوله إلى مستواه المتميز.

وأكد أن أفضل هدف سجله في حياته كان هدفه التاريخي في شباك هولندا الذي منح منتخب بلاده لقب مونديال جنوب أفريقيا 2010 ، بجانب هدفه في شباك تشيلسي الإنجليزي في الثوان الاخيرة من مباراة نصف نهائي دوري ابطال أوروبا 2009 على ملعب ستامفورد بريدج الذي أهل البرسا للمباراة النهائية، ومن ثم التتويج باللقب.

أما عن الذكرى الأكثر حزنا فكانت خسارة لاروخا نهائي كأس القارات الصيف الماضي أمام صاحبة الضيافة البرازيل 0-3.