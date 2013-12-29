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تقارير: ريال مدريد وبرشلونة يتنافسان على ضم ' ميسي الجليد '

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تقارير: ريال مدريد وبرشلونة يتنافسان على ضم ' ميسي الجليد ' تقارير: ريال مدريد وبرشلونة يتنافسان على ضم ' ميسي الجليد '

مدريد (إفي) - كشفت تقارير إخبارية أن ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين يتنافسان على ضم "ميسي الجليد"، كلاوديو جابريل نيانكوفيل البالغ من العمر ثماني سنوات.

وأطلق على الطفل لقب "ميسي الجليد" نظرا لمهاراته المبهرة بالكرة، والتي تعيد إلى الأذهان "البرغوث" ليونيل ميسي، فضلا عن قصر قامته وتعرضه لمشكلات في النمو وكونه يعيش في منطقة مرتفعة بأمريكا الجنوبية يكسوها الجليد.

وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية اليوم إلى أن "ميسي الجليد" سينضم إلى مدرسة ناشئي ريال مدريد لمدة أسبوع قبل أن ينضم إلى لاماسيا لمدة أسبوع آخر.

وأوضح المصدر أن أحد الكشافين تعرف على "ميسي الجليد" من خلال مقطع مصور نشر عبر موقع يوتيوب.

ويواجه الناديان مشكلة كبيرة في ضم "ميسي الجليد"، نظرا لأن قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم تحظر انتقال أي لاعب دون 18 عاما، إلا في حالة انتقال الوالدين إلى البلد الذي يقع فيه مقر النادي لأسباب لا علاقة لها بكرة القدم.

وفي هذه الحالة يجب أن تحصل صفقة الانتقال على موافقة لجنة منبثقة عن الاتحاد، التي لم تعط الضوء الأخضر على أي انتقال من هذا النوع منذ تأسيسها العام الماضي.

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فيديو اليوم السابع