إيطاليا: نهدف للتأهل لدور الـ16 في المونديال

روما /أ ش أ/ اعترف تشيزارى برانديلى المدير الفني للمنتخب الإيطالي بأن إيطاليا قد لا يكون لديها أقوى مجموعة من اللاعبين مقارنة بسائر المنتخبات الأخرى التي ستشارك في نهائيات كأس العالم الصيف القادم في البرازيل.

وذكر مدرب الاتزورى رغم أنه يرى القرعة أوقعت إيطاليا في مجموعة صعبة ولكنه يعتقد أن التأهل إلى الأدوار التالية في المونديال سيكون أمرا محتملا بصورة كبيرة.

وقال برانديلى - في تصريحات أدلى بها - "إننا لسنا خائفين حيث أن أقل ما سنطمح إلى تحقيقه في البرازيل هو التأهل لدور الـ16 بل إننا لا نستبعد حتى أن نحتل قمة مجموعتنا".

واستطرد قائلا "لم يعد يفصلنا عن المونديال سوى أشهر قلائل إلا أن الفترة القادمة ستكون مهمة للغاية من أجل صياغة ملامح الشكل النهائي للاتزورى".