الاشتباه في سيارة مفخخة أمام مركز شرطة الباجور بالمنوفية‎

اشتبهت قوات الأمن بالمنوفية ومركز شرطة الباجور في سيارة ملاكي تركت أمام مركز الشرطة على وجود مواد ناسفة بها ، وعلى الفور تم التحفظ عليها ، وإخطار إدارة المفرقعات بالمديرية وتبين أنها لا تحتوى على ثمة مفرقعات وتم تحرير محضر بالواقعة .

تلقى اللواء سعيد ابو حمد مدير أمن المنوفية اخطارا من الرائد سامح العنتبلى رئيس مباحث الباجور يفيد بوجود السيارة رقم ( 507629 ) ملاكى الغربية ماركة هيونداى فرانى اللون متروكة أمام ديوان المركز .

وعلى الفور تم إنتداب خبراء المفقرعات بقيادة العميد حلمى عسكر مفتش إدارة المفرقعات بالمنوفية وبفحصها تبين خلوها من ثمة مفرقعات ، وبالبحث عن مالكها حضر الى ديوان المركز مجدى شعبان 41 سنة مؤهل متوسط ومقيم بقرية كوم الضبع وقرر انه مالك سيارة وقدم المستندات الدالة على ملكيتها وانه ترك السيارة لشراء بعض المستلزمات بالقرب من مركز الشرطة وتم تحرير محضر عن الواقعة حمل رقم 7480 ادارى مركز الباجور لسنة 2013 .