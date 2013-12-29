أخبار عاجلة

الأخبار - عمومية طارئة لمستشاري مجلس الدولة لمناقشة تداعيات مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية -
5 آلاف مشجع للمصري وكمبالا.. و10 آلاف للقاء سموحة وبيدفيست -
الرقابة الإدارية تكتشف هروب 10 أطفال "أحداث" من دار رعاية بالفيوم -
الأخبار - مكافحة الإرهاب أبرز الملفات على مائدة مباحثات السيسى وترامب -
مصرع وإصابة 6 أشخاص جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
تفاصيل صناعة النحاس في مصر -
تشييع جنازة الكابتن غزالي شاعر المقاومة الشعبية في السويس -
الحكومة توافق على قانون التأمين الصحي الشامل -
مصرع شخصين وإصابة آخرين جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
«مورينيو»:سأخوض مباريات «البريميرليج» بالاحتياطيين في حالة واحدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الاشتباه في سيارة مفخخة أمام مركز شرطة الباجور بالمنوفية‎

Google+ Print
الاشتباه في سيارة مفخخة أمام مركز شرطة الباجور بالمنوفية‎ الاشتباه في سيارة مفخخة أمام مركز شرطة الباجور بالمنوفية‎

اللواء سعيد ابو حمد مدير أمن المنوفية

اشتبهت قوات الأمن بالمنوفية ومركز شرطة الباجور في سيارة ملاكي تركت أمام مركز الشرطة على وجود مواد ناسفة بها ، وعلى الفور تم التحفظ عليها ، وإخطار إدارة المفرقعات بالمديرية وتبين أنها لا تحتوى على ثمة مفرقعات وتم تحرير محضر بالواقعة .

تلقى اللواء سعيد ابو حمد مدير أمن المنوفية اخطارا من الرائد سامح العنتبلى رئيس مباحث الباجور يفيد بوجود السيارة رقم ( 507629 ) ملاكى الغربية ماركة هيونداى فرانى اللون متروكة أمام ديوان المركز .

وعلى الفور تم إنتداب خبراء المفقرعات بقيادة العميد حلمى عسكر مفتش إدارة المفرقعات بالمنوفية وبفحصها تبين خلوها من ثمة مفرقعات ، وبالبحث عن مالكها حضر الى ديوان المركز مجدى شعبان 41 سنة مؤهل متوسط ومقيم بقرية كوم الضبع وقرر انه مالك سيارة وقدم المستندات الدالة على ملكيتها وانه ترك السيارة لشراء بعض المستلزمات بالقرب من مركز الشرطة وتم تحرير محضر عن الواقعة حمل رقم 7480 ادارى مركز الباجور لسنة 2013 .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا