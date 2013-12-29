ما هو الفتق المختنق.. وطرق علاجه؟

الفتق هو خروج محتويات من داخل البطن وبروزها تحت الجلد وذلك من خلال جزء ضعيف فى جدار البطن والذى يمثل مخرج صغير كان أو كبير لهذه المحتويات.

يقول الدكتور شريف نبيل، أخصائى الجراحة العامة وجراحة المناظير والسمنة بمستشفى مصر للطيران، إن محتويات الفتق تكون أى عضو داخلى مثل الأمعاء أو منديل البطن فقط أو كليهما أما المقصود بالفتق المختنق هو أن تخرج هذه المحتويات من خلال هذا المخرج ولا تعود إلى داخل تجويف البطن مرة أخرى مما يؤدى إلى انقطاع الدورة الدموية عن هذا الجزء وبالتالى تعرض محتويات الفتق للغرغرينة وموت هذه الأجزاء.

ويشير "نبيل" إلى أنه يتضح من هذا أن التدخل الجراحى السريع مهم للغاية حيث إن الفترة بين بداية الاختناق والجراحة كلما كانت قليلة كلما كانت فرصة عدم تعرض محتويات الفتق للتلف عالية وفرصة إنقاذها كبيرة حيث إن المحتويات كما ذكرنا قد تكون جزءا من الأمعاء أو القولون أو المثانة.

ويشدد "نبيل" أنه إذا شعر المريض ببروز جزء فى منطقة البطن ويكون مصاحبا بآلام حادة وعادة لا يقل مع المسكنات يجب استشارة الطبيب فورا وخاصة إذا صاحب هذه الأعراض قىء وعدم عودة محتويات الفتق إلى الداخل بالرغم من النوم على الظهر, ويتم التدخل الجراحى فى نفس اليوم بعد تحضير المريض للعملية والتى تعد من عمليات الطوارئ.

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