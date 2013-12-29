أخبار عاجلة

الأخبار - عمومية طارئة لمستشاري مجلس الدولة لمناقشة تداعيات مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية -
5 آلاف مشجع للمصري وكمبالا.. و10 آلاف للقاء سموحة وبيدفيست -
الرقابة الإدارية تكتشف هروب 10 أطفال "أحداث" من دار رعاية بالفيوم -
الأخبار - مكافحة الإرهاب أبرز الملفات على مائدة مباحثات السيسى وترامب -
مصرع وإصابة 6 أشخاص جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
تفاصيل صناعة النحاس في مصر -
تشييع جنازة الكابتن غزالي شاعر المقاومة الشعبية في السويس -
الحكومة توافق على قانون التأمين الصحي الشامل -
مصرع شخصين وإصابة آخرين جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
«مورينيو»:سأخوض مباريات «البريميرليج» بالاحتياطيين في حالة واحدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

ما هو الفتق المختنق.. وطرق علاجه؟

Google+ Print
ما هو الفتق المختنق.. وطرق علاجه؟ ما هو الفتق المختنق.. وطرق علاجه؟

الفتق هو خروج محتويات من داخل البطن وبروزها تحت الجلد وذلك من خلال جزء ضعيف فى جدار البطن والذى يمثل مخرج صغير كان أو كبير لهذه المحتويات.

يقول الدكتور شريف نبيل، أخصائى الجراحة العامة وجراحة المناظير والسمنة بمستشفى للطيران، إن محتويات الفتق تكون أى عضو داخلى مثل الأمعاء أو منديل البطن فقط أو كليهما أما المقصود بالفتق المختنق هو أن تخرج هذه المحتويات من خلال هذا المخرج ولا تعود إلى داخل تجويف البطن مرة أخرى مما يؤدى إلى انقطاع الدورة الدموية عن هذا الجزء وبالتالى تعرض محتويات الفتق للغرغرينة وموت هذه الأجزاء.

ويشير "نبيل" إلى أنه يتضح من هذا أن التدخل الجراحى السريع مهم للغاية حيث إن الفترة بين بداية الاختناق والجراحة كلما كانت قليلة كلما كانت فرصة عدم تعرض محتويات الفتق للتلف عالية وفرصة إنقاذها كبيرة حيث إن المحتويات كما ذكرنا قد تكون جزءا من الأمعاء أو القولون أو المثانة.

ويشدد "نبيل" أنه إذا شعر المريض ببروز جزء فى منطقة البطن ويكون مصاحبا بآلام حادة وعادة لا يقل مع المسكنات يجب استشارة الطبيب فورا وخاصة إذا صاحب هذه الأعراض قىء وعدم عودة محتويات الفتق إلى الداخل بالرغم من النوم على الظهر, ويتم التدخل الجراحى فى نفس اليوم بعد تحضير المريض للعملية والتى تعد من عمليات الطوارئ.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«الدولية للصناعات الغذائية» ترفع استثماراتها في مصر لمليار جنيه

«الدولية للصناعات الغذائية» ترفع استثماراتها في مصر لمليار جنيه

قائمة «تحيا مصر» تكتسح انتخابات شعبة المستوردين بغرفة القاهرة

قائمة «تحيا مصر» تكتسح انتخابات شعبة المستوردين بغرفة القاهرة

5 آلاف مشجع للمصري وكمبالا.. و10 آلاف للقاء سموحة وبيدفيست

5 آلاف مشجع للمصري وكمبالا.. و10 آلاف للقاء سموحة وبيدفيست

مصرع وإصابة 6 أشخاص جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور)

مصرع وإصابة 6 أشخاص جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور)