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علاج 28 ألف مصاب بالإيدز بنيجيريا فى 2013

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علاج 28 ألف مصاب بالإيدز بنيجيريا فى 2013 علاج 28 ألف مصاب بالإيدز بنيجيريا فى 2013

ذكرت مصادر طبية بأبوجا أن 28 ألفاً من المصابين بمرض الإيدز بنيجيريا تم علاجهم فى مستشفيات بمناطق مختلفة فى البلاد عام 2013.

وأشارت المصادر إلى أن الفحوصات أثبتت أن 9 آلاف امرأة حامل من بين عشرات الآلاف الذين تم فحصهم عام 2013 أكدت إصابتهن بالمرض القاتل، وما زلن يتلقين العلاج لمنع إصابة أطفالهن بالمرض.

وكان الرئيس النيجيرى جودلاك جوناثان قد أعلن منذ أيام أن حكومة بلاده بدأت تكسب الحرب على مرض نقص المناعة المعروف بالإيدز، والذى يقتل ويصيب عشرات الآلاف سنويا، حيث حث جوناثان، فى تصريح بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة الإيدز بأبوجا، حكومات الولايات المختلفة على التعاون مع القطاع الخاص لتقليل نسبة الإصابة بالفيروس وتقديم العلاج المناسب لهم.

من جهته أكد السفير الأمريكى بنيجيريا جيمس انتويسيل أن بلاده تتعاون مع نيجيريا لمكافحة الإيدز، من خلال تمويل بعض المشروعات التى تعمل على مكافحة الإيدز وتقديم العلاج إلى المصابين.
> وقال البروفيسور جون ادوكو، المدير العام للهيئة الوطنية للسيطرة على الإيدز بنيجيريا، إن بلاده بها 5ر3 مليون مصاب بالفيروس القاتل، بينهم 5ر1 مليون فى حاجة عاجلة إلى الرعاية والعلاج، منوها بأهمية أن تقوم السلطات المختصة بتوعية المواطنين بالمرض القاتل للحد من الوفيات التى ارتفع عددها بشكل كبير خلال الأعوام الأخيرة.

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مصر 365