مطبخ اقتصادى لمواجهة برامج الطهى

كتب : ياسمين رمضان الأحد 29-12-2013 09:44

برامج الطبخ، المنتشرة فى عدد ليس بقليل من القنوات الفضائية، كانت الملهم الأول لفكرته؛ فبعد متابعة الدكتور عبدالعزيز غالى، خبير التغذية رئيس شعبة الفنادق والمطاعم بالغرفة المصرية، لهذه البرامج اكتشف أنها تقدم وصفات عربية وغربية مكلفة جدا وتستخدم مواد مرتفعة السعر مثل «الجبن البارميزان والموتزريلا ودبس الرمان»، دون تفكير فى تقديم وجبة غذائية اقتصادية للمواطن «الغلبان»؛ لذا قرر أن يقدم مجموعة من الوصفات المصرية منخفضة التكلفة والمكتملة غذائيا. ليست البرامج فقط بل الكتب أيضا؛ حيث رأى «غالى»، خلال زيارته للمعرض الدولى للكتاب العام الماضى، أن كل الكتب تخاطب طبقة واحدة وهى الطبقة الراقية ولا يوجد أى كتاب طهى يخاطب محدودى الدخل والفقراء: «هو عشان فقير مش من حقه ينوّع فى أكله وشربه؟». من هنا جاءت لخبير التغذية فكرة تقديم وجبات غذائية ذات قيمة غذائية مرتفعة وفى ذات الوقت شهية وسعرها منخفض، وذلك فى كتاب أطلق عليه «المطبخ الاقتصادى»، ومكونات الأكلات التى يتضمنها الكتاب من الأغذية التى يتناولها الفقراء: «بقايا اللحوم وأجنحة الطيور وغيرها».