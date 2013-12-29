من الأجمل بأزياء "Versace" .. سيلينا غوميز أم سيلين ديون؟؟

الرياض - خلود أحمد

نذكر جميعاً إطلالة النجمة الشابة سيلينا غوميز (21 عاماً) بفستان مميز من "Versace" في حفل "VMA"، حيث كانت واحدة من أجمل الإطلالات التي شاهدناها في 2013.

ومع اقتراب نهاية هذا العام، ظهر من ينافسها على هذه الإطلالة المميزة، حيث ظهرت النجمة الشهيرة سيلين ديون (45 عاماً) على مسرح برنامج "The Voice" بنسخته الأمريكية بإطلالة جميلة بفستان مشابه لفستان سيلينا مع اختلاف بسيط في التصميم.

برأينا كانت سيلينا الأجمل، فلا يمكن أن تغيب عن ذاكرتنا إطلالتها الرائعة بهذا الفستان، بينما كانت إطلالة سيلين بسيطة وعادية نوعاً ما، ما رأيك أنتِ؟؟