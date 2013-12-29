أخبار عاجلة

الأخبار - عمومية طارئة لمستشاري مجلس الدولة لمناقشة تداعيات مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية -
5 آلاف مشجع للمصري وكمبالا.. و10 آلاف للقاء سموحة وبيدفيست -
الرقابة الإدارية تكتشف هروب 10 أطفال "أحداث" من دار رعاية بالفيوم -
الأخبار - مكافحة الإرهاب أبرز الملفات على مائدة مباحثات السيسى وترامب -
مصرع وإصابة 6 أشخاص جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
تفاصيل صناعة النحاس في مصر -
تشييع جنازة الكابتن غزالي شاعر المقاومة الشعبية في السويس -
الحكومة توافق على قانون التأمين الصحي الشامل -
مصرع شخصين وإصابة آخرين جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
«مورينيو»:سأخوض مباريات «البريميرليج» بالاحتياطيين في حالة واحدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

علي جمعة: العنف لن يتوقف في الشارع حتى بعد إعلان الإخوان “جماعة إرهابية”.. وعلينا أن نصبر

Google+ Print
علي جمعة: العنف لن يتوقف في الشارع حتى بعد إعلان الإخوان “جماعة إرهابية”.. وعلينا أن نصبر علي جمعة: العنف لن يتوقف في الشارع حتى بعد إعلان الإخوان “جماعة إرهابية”.. وعلينا أن نصبر

المفتي السابق علي جمعة

رفض الدكتور علي جمعة، مفتي السابق، دعوات تخويف المصريين من الخروج للاستفتاء على الدستور المصري الجديد، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن المصريين كلهم سوف يخرجون لقول «نعم ونعم للدستور»، لأنه دستور ليس له مثيل.

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن «العنف أصبح موجودًا في الشارع بصورة كبيرة والتعامل الأمني معه أصبح لا يجدي مع ما يحدث في الشارع الآن».

وعن رأيه حول قرار إدراج جماعة الإخوان كـ«جماعة إرهابية»، قال جمعة إن العنف لن يتوقف في الشارع، حتى بعد إعلان الإخوان «جماعة إرهابية».. وعلينا أن نصبر.

ودعا مفتي مصر السابق، المصريين، للصبر على أحداث العنف والقتل التي تشهدها مصر حاليًا، قائلاً: «علينا بالصبر.. فبالصبر سوف نصل إلى ما نصبو إليه».

وحول مظاهرات طلاب الجامعات لتعطيل امتحانات نصف العام، قال مفتي مصر السابق: «لا زلت أكرر على الشباب أن يذهبوا للكتاب والسنة وينظروا إلى ما كتبه الله سبحانه وتعالى ولا يتخذوا التنظيم دينًا»، مطالبًا الشباب بالرجوع إلى الكتاب والسنة حتى يتبين لهم خطأ موقفهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«الدولية للصناعات الغذائية» ترفع استثماراتها في مصر لمليار جنيه

«الدولية للصناعات الغذائية» ترفع استثماراتها في مصر لمليار جنيه

قائمة «تحيا مصر» تكتسح انتخابات شعبة المستوردين بغرفة القاهرة

قائمة «تحيا مصر» تكتسح انتخابات شعبة المستوردين بغرفة القاهرة

5 آلاف مشجع للمصري وكمبالا.. و10 آلاف للقاء سموحة وبيدفيست

5 آلاف مشجع للمصري وكمبالا.. و10 آلاف للقاء سموحة وبيدفيست

مصرع وإصابة 6 أشخاص جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور)

مصرع وإصابة 6 أشخاص جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور)