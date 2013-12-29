علي جمعة: العنف لن يتوقف في الشارع حتى بعد إعلان الإخوان “جماعة إرهابية”.. وعلينا أن نصبر

رفض الدكتور علي جمعة، مفتي مصر السابق، دعوات تخويف المصريين من الخروج للاستفتاء على الدستور المصري الجديد، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن المصريين كلهم سوف يخرجون لقول «نعم ونعم للدستور»، لأنه دستور ليس له مثيل.

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن «العنف أصبح موجودًا في الشارع بصورة كبيرة والتعامل الأمني معه أصبح لا يجدي مع ما يحدث في الشارع الآن».

وعن رأيه حول قرار إدراج جماعة الإخوان كـ«جماعة إرهابية»، قال جمعة إن العنف لن يتوقف في الشارع، حتى بعد إعلان الإخوان «جماعة إرهابية».. وعلينا أن نصبر.

ودعا مفتي مصر السابق، المصريين، للصبر على أحداث العنف والقتل التي تشهدها مصر حاليًا، قائلاً: «علينا بالصبر.. فبالصبر سوف نصل إلى ما نصبو إليه».

وحول مظاهرات طلاب الجامعات لتعطيل امتحانات نصف العام، قال مفتي مصر السابق: «لا زلت أكرر على الشباب أن يذهبوا للكتاب والسنة وينظروا إلى ما كتبه الله سبحانه وتعالى ولا يتخذوا التنظيم دينًا»، مطالبًا الشباب بالرجوع إلى الكتاب والسنة حتى يتبين لهم خطأ موقفهم.