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نيويورك تايمز: القاعدة غير ضالعة بالهجوم على قنصلية أمريكا ببنغازى

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نيويورك تايمز: القاعدة غير ضالعة بالهجوم على قنصلية أمريكا ببنغازى نيويورك تايمز: القاعدة غير ضالعة بالهجوم على قنصلية أمريكا ببنغازى

أفادت صحيفة نيويورك تايمز، السبت، بأن تنظيم القاعدة ليس ضالعا بشكل مباشر فى الهجوم على القنصلية الأمريكية فى بنغازى، الذى أسفر عن مقتل أربعة أمريكيين بينهم السفير فى 11 سبتمبر 2012.

وبحسب تحقيق نشره الموقع الإلكترونى للصحيفة، ويستند إلى تحقيقات حصلت فى المدينة الواقعة شرق ليبيا، أكدت صحيفة نيويورك تايمز أن مقتل السفير الأمريكى كريس ستيفنز وثلاثة من مواطنيه حصل على يد مهاجمين محليين، وهذه المعلومة قد تحدث جدلا فى واشنطن حيث واجهت إدارة الرئيس باراك أوباما مرارا اتهامات بتغطية هجوم بنغازى، وهى اتهامات نفتها الأمريكية.

وأكدت الصحيفة أيضا، أن الهجوم قد يكون صنيعة متظاهرين غاضبين اقتحموا البعثة الدبلوماسية الأمريكية إثر نشر قنوات تليفزيونية محلية مقتطفات من فيلم مسىء للإسلام منتج فى الولايات المتحدة.

وأشارت نيويورك تايمز استنادا إلى شهادات سكان من بنغازى قالت إنهم على إطلاع مباشر بملابسات الهجوم، إلى أنها "لم تجد أى دليل بأن القاعدة أو مجموعات دولية أخرى لعبت دورًا فى الهجوم" على القنصلية الأمريكية.

وأوضحت الصحيفة أن "الهجوم نفذه مقاتلون استفادوا مباشرة من الدعم اللوجستى والإمكانات الجوية الكبيرة لحلف شمال الأطلسى خلال الانتفاضة"، ضد نظام معمر القذافى الذى قتل فى أكتوبر 2011.

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مصر 365

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