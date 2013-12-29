"باسم يوسف" يتصدر استفتاء أفضل شخصية إعلامية.. و"البرنامج" في المقدمة إلى الآن

كتب : محمد شنح الأحد 29-12-2013 05:26

يستمر استفتاء "الوطن" ليومه السادس، والمنافسة تشتعل بين نجوم السياسة والإعلام والفن والرياضة، وعلى الصعيد الإعلامي تصدر المذيع الساخر باسم يوسف، مقدم برنامج "البرنامج" نتيجة الاستفتاء بحصوله 3098 صوتا بنسبة 47% من إجمالي التصويت، بينما جاء إبراهيم عيسى في المركز الثاني بـ 1643 صوتا بنسبة 25% من إجمالي عدد المصوتين الذي وصل إلى 6495 صوت.

وجاء في المركز الثالت الإعلامي عمرو أديب بعدد أصوات 866 صوتا ونسبة 13% من إجمالي عدد المصوتين، بينما حل الإعلامي يسري فودة، مقدم برنامج "آخر كلام" في المركز الرابع بنسبة 5% من إجمالي عدد المصوتين.

وفي استفتاء أفضل البرامج لعام 2013 ، جاء برنامج "البرنامج" لباسم يوسف في الصدارة بـ 2785 صوتا ونسبة 55% من إجمالي عدد المصوتين، بينما جاء برنامج "القاهرة اليوم" لعمرو أديب في المركز الثاني بـ 1102 صوتا، ونسبة 21% من إجمالي التصويت.

وفي المركز الثالث جاء برنامج "السادة المحترمون" للإعلامي يوسف الحسيني بعدد أصوات 386 صوتا ونسبة 7%، بينما جاء "العاشرة مساءا" لوائل الإبراشي في المركز الرابع بنسبة 4% من إجمالي عدد المصوتين.