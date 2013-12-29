«نيويورك تايمز»: «القاعدة» ليست مسؤولة عن مقتل السفير الأمريكي في بنغازي

قالت صحيفة «نيويورك تايمز»، السبت، إن تنظيم «القاعدة» ليس ضالعا بشكل مباشر في الهجوم على القنصلية الأمريكية في بنغازي، الذي أسفر عن مقتل 4 أمريكيين، بينهم السفير كريس ستيفنز في سبتمبر 2012.

وبحسب تحقيق نشره الموقع الإلكتروني للصحيفة، ويستند إلى تحقيقات حصلت في بنغازي، أكدت «نيويورك تايمز» أن «مقتل السفير الأمريكي كريس ستيفنز، و3 من مواطنيه حدث على يد مهاجمين محليين».

وأكدت الصحيفة أن «الهجوم قد يكون صنيعة متظاهرين غاضبين اقتحموا البعثة الدبلوماسية الأمريكية إثر نشر قنوات تليفزيونية محلية مقتطفات من فيلم مسيء للإسلام منتج في الولايات المتحدة».

وأشارت «نيويورك تايمز»، استنادا إلى شهادات سكان من بنغازي، قالت إنهم على اطلاع مباشر بملابسات الهجوم، إلى أنها «لم تجد أي دليل على أن القاعدة أو مجموعات دولية أخرى لعبت دورا في الهجوم».

وأوضحت الصحيفة أن «الهجوم نفذه مقاتلون استفادوا مباشرة من الدعم اللوجيستي، والإمكانات الجوية الكبيرة لحلف شمال الأطلنطي خلال الانتفاضة ضد نظام معمر القذافي».