الشبكة السورية: مقتل 99 بينهم 11 طفلا في هجمات لقوات «الأسد» السبت

وثقّت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مقتل 99 شخصا في العمليات العسكرية المختلفة التي شنتها قوات الرئيس السوري، بشار الأسد، في العديد من المدن والبلدات السورية.

وأصدرت الشبكة السورية، التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها، بيانا ذكرت فيه أن «العمليات العسكرية التي شنتها الوحدات العسكرية التابعة للنظام السوري، السبت، في جميع الأنحاء السورية برا وجوا، مستخدمة الأسلحة الثقيلة والطائرات والمدافع والبراميل المتفجرة، أدت إلى مقتل 50 شخصا في حلب، و15 في حمص، و16 في ريف العاصمة دمشق، و7 في حماه، و3 في كل من دير الزور ودرعا، و2 في كل من الرقة وإدلب، وقتيل واحد في اللاذقية».

ولفتت الشبكة في بيانها، إلى أن «من بين القتلى 11 طفلا، و5 سيدات، موضحة أن الهجمات المختلفة التي شنتها قوات (الأسد)، أسفرت في الوقت ذاته عن سقوط عدد كبير من الجرحى في صفوف المدنيين».

وأوضحت أن «المروحيات التابعة للقوات الجوية السورية، شنت هجمات بالبراميل المتفجرة على مركز مدينة حلب وتل رفعت، مشيرة إلى وقوع قتلى وجرحى في قصف آخر شنته طائرة حربية تابعة للنظام السورية على بلدة أعزاز الواقعة على الحدود مع تركيا».

وأضاف البيان أن «قوات (الأسد) شنت هجمات بالأسلحة الثقيلة على المناطق التي تشهد وجودا مكثفا للمعارضة في حمص، وأن مناطق دوما واليرموك ودارايا وجوبار والقابون بالعاصمة دمشق، تعرضت هي الأخرى لهجمات».