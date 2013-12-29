الوايلر فريد للطلمبات: توصلنا لفكرة هندسية لإنجاح مشروع ربط نهر الكونغو بنهر النيل

قال المهندس حسين فريد، العضو المنتدب لمجموعة الوايلر فريد للطلمبات، إن المجموعة تعمل حاليا على حشد كافة طاقتها الهندسية والفنية من أجل الوصول إلى الصيغة الناجحة لإنجاح عملية رفع مياه نهر الكونغو، لربطها بنهر النيل، من خلال الطلمبات.

وأضاف فريد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المجموعة توصلت لتطوير فكرة تقوم على رفع المياه عن طريق التتابع من خلال الطلمبات، مؤكدا أن هذه النظرية هندسيا قابلة للتطبيق، ولكن النواحى الفنية الخاصة بالتصميم غير مسموح حاليا بالتصريح عنها، وذلك لمصلحة المشروع، على أن يتم الإعلان عنها فى الوقت المناسب.

وأشار فريد إلى أن مشروع توصيل نهر الكونغو بنهر النيل، الغرض منه تعظيم الاستفادة من مياه النهر التى تهدر فى المحيط الأطلسى، بنسبة لا تقل عن 80%، لافتا إلى أن المجموعة على استعداد للاستعانة بالخبرات المصرية المتواجدة فى الداخل أو الخارج لخدمة المشروع.

كانت مبادرة مشروع تنمية إفريقيا قد أعلنت قبل أسبوع بدء الخطوات التنفيذية لمشروع ربط نهر الكونغو بنهر النيل، وذلك من خلال فريق عمل يضم عدة خبراء بمجالات الموارد المائية والرى، والمساحة الجيولوجية، والطرق.

وأوضح العضو المنتدب لمجموعة الوايلر للطلمبات، أن ورش العمل مستمرة فى تقديم الحلول الهندسية، خاصة أن التمويل الخاص بالمشروع متاح ولا توجد به مشاكل تعوق سير العمل، ولكن المشكلة فى العقول المصرية التى تهاجم المشروع، لأن هذا المشروع قومى، لافتا إلى أن المجموعة لها سابقة عمل فى هذه الحلول خاصة فى مشروع توشكى.

وأكد حسين فريد، أن هذا المشروع سيحارب فكرة تحويل المياه إلى سلعة، من خلال توفير مصادر المياه إلى المواطنين، دون السماح لأى طرف بالسيطرة عليها وبيعها للشعوب.