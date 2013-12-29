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انعدام الرغبة الجنسية وتأخر الإنجاب أهم علامات الخلل الهرمونى للرجال

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انعدام الرغبة الجنسية وتأخر الإنجاب أهم علامات الخلل الهرمونى للرجال انعدام الرغبة الجنسية وتأخر الإنجاب أهم علامات الخلل الهرمونى للرجال

تعمل هرمونات الجسم فيما يشبه تروس الساعة والتى تتأثر بشكل مباشر بأى عطل أو خلل قد يصيب أصغر ترس بها، فهى دائرة مترابطة وشديدة الدقة والتأثر ببعضها البعض لذا يجب التنبه جيدا لأى من علامات الخلل التى تظهر على الجسم وتشير إلى اختلال نسب الهرمونات.

يقول الدكتور محمد الإمبابى استشارى أمراض الذكورة والعقم موضحا أسباب الخلل الهرمونى عند الرجال: هناك علامتان هما الأكثر وضوحا ودلالة على وجود خلل هرمونى لدى الرجل وهما،
> ضعف الرغبة الجنسية، وأهم الأسباب المرضية لذلك هو الخلل فى هرمونى البرولاكتين والتستسترون.

ففى بعض الأحيان ترتفع نسبة هرمون البرولاكتين نتيجة حدوث خلل فى العلاقة بين الغدة النخامية والخصيتين نتيجة لوجود قصور بأى منهما.

كما أن انخفاض نسبة هرمون التستسترون يؤدى أيضا إلى انخفاض الرغبة الجنسية وانعدامها وأسباب الانخفاض فى هذا الهرمون كثيرة ومتعددة أهمها السمنة والتى تعمل على تحويل جزء من هرمون الذكورة التستسترون إلى هرمون أنثوى، كذلك تناول أنواع معينة من الأدوية يمكن أن يضعف من نسبة هذا الهرمون.

ضعف القدرة الإنجابية:
> العلامة الثانية للخلل الهرمونى عند الرجال هى ضعف القدرة الإنجابية وهى علامة لا يمكن الشعور بها كما لا تظهر لها أى أعراض محسوسة وغالبا ما تكتشف بعد الزواج وتأخر الإنجاب حيث يعتبر هو المؤشر أو الدلالة الأولى لها ويتم الكشف عن هذا الخلل بعد إجراء الفحوصات والتحاليل، وغالبا فإن الخلل الهرمونى المؤدى إلى ضعف القدرة الإنجابية يكون راجعا إلى قصور فى عمل الغدة النخامية.

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مصر 365