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فريق طبي بأسوان يستأصل 8 أورام من رحم سيدة

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فريق طبي بأسوان يستأصل 8 أورام من رحم سيدة فريق طبي بأسوان يستأصل 8 أورام من رحم سيدة

تمكن فريق طبي من كلية الطب بجامعة المنصورة، السبت، من استئصال 8 أورام ليفية وزنت حوالي كيلوجرام من رحم سيدة متزوجة منذ 4 أشهر فقط بأحد المراكز الطبية بمدينة أسوان.

وقال مصدر طبي مسؤول بأسوان إن العملية الجراحية أجراها عدد من أساتذة أمراض النساء والمناظير وجراحة الأورام برئاسة الدكتور حسام عبدالمجيد، أستاذ أمراض النساء والمناظير بجامعة المنصورة، والدكتور عادل فتحي، أستاذ جراحة الأورام.

وأشار إلى أن «السيدة التى أُجريت لها العملية تبلغ من العمر 27 عاما، وكانت تعاني من وجود أورام ليفية في منطقة الرحم، حيث أجريت لها على الفور عملية جراحية لاستئصال هذه الأورام استغرقت قرابة الساعتين، حيث تمكن الفريق الطبي من استئصال 8 أورام ليفية من منطقة الرحم بلغ وزنها حوالي كيلوجرام».

وأضاف المصدر أن «الحالة الصحية للسيدة استقرت الآن بعد إتمام عملية الاستئصال بنجاح».

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