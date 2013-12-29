أخبار عاجلة

الأخبار - عمومية طارئة لمستشاري مجلس الدولة لمناقشة تداعيات مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية -
5 آلاف مشجع للمصري وكمبالا.. و10 آلاف للقاء سموحة وبيدفيست -
الرقابة الإدارية تكتشف هروب 10 أطفال "أحداث" من دار رعاية بالفيوم -
الأخبار - مكافحة الإرهاب أبرز الملفات على مائدة مباحثات السيسى وترامب -
مصرع وإصابة 6 أشخاص جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
تفاصيل صناعة النحاس في مصر -
تشييع جنازة الكابتن غزالي شاعر المقاومة الشعبية في السويس -
الحكومة توافق على قانون التأمين الصحي الشامل -
مصرع شخصين وإصابة آخرين جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
«مورينيو»:سأخوض مباريات «البريميرليج» بالاحتياطيين في حالة واحدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

خبير اقتصادى يهاجم الحكومة لتأخر موقفها من تركيا

Google+ Print
خبير اقتصادى يهاجم الحكومة لتأخر موقفها من تركيا خبير اقتصادى يهاجم الحكومة لتأخر موقفها من تركيا

هاجم الخبير الاقتصادى الدكتور صديق عفيفى، رئيس أكاديمية جامعة النهضة، حكومة الدكتور حازم الببلاوى، لتقصيرها وضعفها فى إدارة ملفات البلاد فى المرحلة الانتقالية، خاصة الأمن والتعليم والاقتصاد.

وأكد صديق فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، تأخرنا فى رد الفعل مع تركيا، لأن أردوغان كان يحلم أن تعود السلطنة العثمانية لمصر، وبالتالى تجر باقى دول المنطقة، فيظل يدعم جماعة الإخوان، لأن عنده الوهم أنها سترجع لتستولى على الحكم مرة أخرى، ولا أرى بوادر لإصلاح الأزمة الدبلوماسية بين وتركيا.

وحول وضع الاستثمارات المصرية فى تركيا والتركية فى مصر بعد الأزمة، قال الخبير الاقتصادى، إنه إذا كنا دولة إسلامية، وهما دولة إسلامية، من المفترض أن تكون هناك مساعدات على جميع الأصعدة، خاصة فى النواحى الاقتصادية، أما النواحى السياسية فأردوغان يقف فى طرف نقيض لإرادة الشعب المصرى الذى نزل للشوارع، ليقول "خلاص" مش عايزين الحكم ده تانى، لماذا سكتنا على أردوغان كل هذا الوقت؟.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
«الدولية للصناعات الغذائية» ترفع استثماراتها في مصر لمليار جنيه

«الدولية للصناعات الغذائية» ترفع استثماراتها في مصر لمليار جنيه

قائمة «تحيا مصر» تكتسح انتخابات شعبة المستوردين بغرفة القاهرة

قائمة «تحيا مصر» تكتسح انتخابات شعبة المستوردين بغرفة القاهرة

5 آلاف مشجع للمصري وكمبالا.. و10 آلاف للقاء سموحة وبيدفيست

5 آلاف مشجع للمصري وكمبالا.. و10 آلاف للقاء سموحة وبيدفيست

مصرع وإصابة 6 أشخاص جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور)

مصرع وإصابة 6 أشخاص جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور)