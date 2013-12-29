خبير اقتصادى يهاجم الحكومة لتأخر موقفها من تركيا

هاجم الخبير الاقتصادى الدكتور صديق عفيفى، رئيس أكاديمية جامعة النهضة، حكومة الدكتور حازم الببلاوى، لتقصيرها وضعفها فى إدارة ملفات البلاد فى المرحلة الانتقالية، خاصة الأمن والتعليم والاقتصاد.

وأكد صديق فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، تأخرنا فى رد الفعل مع تركيا، لأن أردوغان كان يحلم أن تعود السلطنة العثمانية لمصر، وبالتالى تجر باقى دول المنطقة، فيظل يدعم جماعة الإخوان، لأن عنده الوهم أنها سترجع لتستولى على الحكم مرة أخرى، ولا أرى بوادر لإصلاح الأزمة الدبلوماسية بين مصر وتركيا.

وحول وضع الاستثمارات المصرية فى تركيا والتركية فى مصر بعد الأزمة، قال الخبير الاقتصادى، إنه إذا كنا دولة إسلامية، وهما دولة إسلامية، من المفترض أن تكون هناك مساعدات على جميع الأصعدة، خاصة فى النواحى الاقتصادية، أما النواحى السياسية فأردوغان يقف فى طرف نقيض لإرادة الشعب المصرى الذى نزل للشوارع، ليقول "خلاص" مش عايزين الحكم ده تانى، لماذا سكتنا على أردوغان كل هذا الوقت؟.