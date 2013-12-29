نشطاء يطالبون بإعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية فى الخليج

دعت مجموعة من النشطاء على شبكات التواصل الاجتماعى، الدول العربية فى منطقة الخليج بأن تحذو حذو مصر، وتعلن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، تأييدا ومساندة لمصر فى مساعيها نحو القضاء على هذه الجماعة بشكل كامل.

دشن النشطاء "هاش تاج" جديدا بعنوان "إعلان الإخوان تنظيما إرهابيا فى الخليج"، ووجهوا من خلاله المناشدات إلى دول الخليج العربى، لتجريم الانضمام إلى الجماعة الإرهابية وإلغاء تنظيماتها فى مختلف الدول العربية، معددين مزايا ذلك على أمن دول الخليج.

يذكر أن الـ"هاش تاج" يشهد حاليا نشاطا زائدا، حيث تبناه العديد من المستخدمين وقاموا بالمشاركة والتفاعل من خلاله، على أمل وصول الدعوة لدول الخليج العربى لتبنيها وتفعيلها.