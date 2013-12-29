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The voice: عاصي يتحدى زملائه فهل سيفوز؟

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The voice: عاصي يتحدى زملائه فهل سيفوز؟ The voice: عاصي يتحدى زملائه فهل سيفوز؟

انطلق برنامج "the voice" بحلقته الأولى من استديوهات أم بي سي في بيروت، بحفاظه على مدربيه الأربعة كاظم الساهر وعاصي الحلاني وشيرين عبد الوهاب وصابر الرباعي، حيث يستمع المدرّبون في مرحلة "الصوت وبس" لغناء المشتركين من دون أن يرونَهم، فيما تُعتبر استدارة كرسي أحد المدربين نحو المشترك بمثابة إشارة القبول به والإعجاب بصوته، وبالتالي الرغبة بضمّه لفريقه الذي يعمل على بنائه وتدعيمه بأفضل الأصوات المشاركة، والارتقاء بها نحو المراحل المتقدمة من البرنامج وصولاً إلى المرحلة النهائية.
الحلقة الأولى أفرزت مجموعة أصوات تستحق الوقوف على المسرح كما اشار أغلب الحكام، وتميزت هذا العام بضمها لأصوات طربيية من المرشح أن تنافس بقوة للوصول إلى المراحل النهائية. واستطاع كل من عاصي وشيرين أن يضما إلى فريقهما 3 اشخاص، فيما اكتفى صابر وكاظم بضم شخصين في الحلقة الأولى من البرنامج.
عاصي يتحدى صابر وكاظم
فوز مراد بوريقي العام الماضي بلقب "the voice" جعل عاصي يتحدى زملائه في لجنة الحكم، ويحذر أنّ كل من يحاول الإقتراب من مشتركيه سيخسر، وعمل على إقناع المشتركين للإنضمام إلى فريقه، وبأن من يكون معه سيفوز في النهاية.
عاصي تجنب الدخول في مشاكل مع واكتفى بتحديه لصابر وكاظم وقال لشيرين: "لن أتحداك لأنني أحبك".
وكان لافتاً إرتداء عاصي لسترة تحمل شعار "the voice" حيث تباهى بها أمام زملائه الفنانين، فهل كان يرمي من خلالها أنه سيحصد النصر مرة ثانية ويكون الرابح من فريقه.
لجنة متجانسة
حافظت اللجنة بشكل عام على هدوئها وتجانسها الذي تعودنا عليه العام الفائت، وكل مدرب حاول أن يختار الصوت الذي جعله يشعر بأنه الأقرب إلى قلبه بغض النظر عن شكله، حيث تنوّعت الأصوات التي شاركت في البرنامج من مختلف الدول العربية كما من دول الاغتراب المختلفة.
وبدا واضحاً زيادة وزن شيرين وتردد صابر في إختياره للأصوات، أما كاظم فظهر مرتاحاً أكثر من العام الفائت وكسر هاجس الرهبة من الكاميرا، فيما عاصي كان يضج حيوية وحركة.
باختصار، يمكن القول أن الحلقة الأولى من البرنامج اجتازت الإختبار الأول بنجاح، بانتظار ما ستحمله إلينا الحلقات المقبلة من مفاجآت غير متوقعة لاسيما خصوصا لناحية المقدمة التي سوف تشارك محمد كريم في تقديم البرنامج.

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