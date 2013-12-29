مجدداً Taylor Swift الأكثر سخاءً

تصدّرت النجمة Taylor Swift لائحة موقع الأعمال الخيرية والإنسانية Do Something، للعام الثاني على التوالي، بفضل أعمالها الخيرية الكثيرة، ومُنحت لقب "الأكثر سخاءً للعام 2013".

وجاء اختيار Taylor الأكثر سخاءً للعام 2013، بعد أن تبرّعت بـ100 ألف دولار لسمفونية Nashville .

وقد قامت Taylor هذا العام بالكثير من الأعمال الإنسانية والخيرية، كان آخرها الأغنية التي أدّتها مع الأمير William، وكذلك مع المغني Bon Jovi في أغنية Livin’ On a Prayer، في لندن، أثناء حفلة خيرية يعود ريعها لصالح شبان مشرّدين.

واحتلّ المركز الثاني فرقة One Direction، التي انضمت في عام 2013 إلى مؤسّسات خيرية في غانا، وجمعت الأموال لتمويل أبحاث السرطان.

أما المركز الثالث فكان من نصيب النجمة Beyonce المعروفة بأعمالها الخيرية، والتي كان آخرها تحقيق حلم طفلة مريضة بالسرطان، حيث غنّتا سوياً أمام جمهور حاشد.

واللافت هذا العام احتلال النجم الراحل Paul Walker المركز الرابع، بعد أن سلّطت وفاته الضوء على أعماله الخيرية، التي كان آخرها الحفلة الخيرية التي كان من المقرر استضافتها من قبل مؤسسة "ريتش أوت وارلدوايد" في يوم الحادث، الذي أودى بحياته، والذي كان ريعها مخصصاً لضحايا إعصار "هايان" في الفليبين.

ومن النجوم الذين أُدرجوا على لائحة النجوم العشرين الأكثر سخاءً: Sandra Bullock، وKerry Washington، وJennifer Lawrence، وMiley Cyrus، و Demi Lovato، و Justin Bieber الذي انتقل من المركز الثاني العام الماضي إلى الأخير هذا العام.



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