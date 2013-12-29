5 مشاريع جديدة لدرء أخطار السيول وتسهيل تصريفها بضواحي الطائف

طرحت أمانة الطائف تنفيذ 5 مشاريع لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار على الشركات والمؤسسات المتخصصة ضمن جهود تعزيز خدمات شبكة تصريف مياه السيول وتوسيع نطاق الخدمة ليشمل المزيد من الأحياء بالضواحي المحيطة بالمدينة، وتسهيل تدفق السيول في بعض المواقع.

وتخدم المشروعات الجديدة العديد من المواقع بالطائف وماحولها رقم (1) ورقم (2)، بالاضافة الى شارع العلاء بن الخباب في حي نخب، ومخطط القاضي بالحلقة الشرقية، وانشاء عبارة وادي شرب شرق الحوية، وكشفت أمانة الطائف أنها تمكنت خلال الاشهر القليلة الماضية الانتهاء من تنفيذ 10 مشروعات وتشغيلها بحمد الله في العديد من المواقع والاحياء، وهناك عدد من المشروعات لتصريف مياه السيول سيتم الانتهاء من تنفيذها خلال العامين الحالي والمقبل ان شاء الله، وقد وقف أمين الطائف المهندس محمد بن عبد الرحمن المخرج خلال الايام الماضية على عدد من مشروعات درء أخطار السيول الجاري العمل فيه بأحياء الطائف والضواحي، ووجه بسرعة إنجاز المشروعات المعتمدة بما يحقق توجيهات ولاة الامر القاضية بسرعة التنفيذ حتى يستفيد من هذه االمشاريع المواطنين.

وأبانت الأمانة أن الدراسة الهيدرولوجية التي تم تنفيذها للأودية في الطائف أسهمت بشكل فاعل في تحجيم خطر السيول المتدفقة أوقات هطول الأمطار، بعد أن تم حصر المواقع التي تحتاج إلى حماية من السيول، وتم خلال السنوات الماضية تنفيذ العديد من المشروعات مع توسيع نطاق خدمات شبكات تصريف مياه السيول وإنشاء العديد من العبّارات وقنوات ومجاري السيول داخل الأحياء العمرانية، وجرى إعداد مخطط عام للأودية التي تخترق المدينة وتحديد درجة خطورتها، وجرى تحديث محاور التنمية العمرانية واتجاهاتها بعيدًا عن مخاطر جريان السيول مع تأسيس قاعدة صلبة لبيانات الأمطار والسيول في أنحاء المحافظة.