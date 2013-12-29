الانتهاء من تسمية 20% من شوارع محافظة الأحساء

كشف أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم أن اتفاقاً أبرم في وقت سابق بين أمانة الأحساء والبريد السعودي للوصول إلى المنازل بشكل دقيق.

وأضاف الملحم خلال لقائه بعدد من الصحفيين في مقر الأمانة بحضور مدير العلاقات الناطق الرسمي باسم الأمانة بدر الشهاب أن من شأن هذا العمل أن يمكّن الجهات الأمنية والخدمية من الوصول إلى المنازل بشكل سريع وسهل وتحاشياً لضياع الوقت في البحث عن المنازل بالطرق التقليدية، مؤكداً أن الأمانة تعد الأولى على مستوى المملكة التي أبرمت هذا الاتفاق.

وفي موضوع مشروع تسمية شوارع الأحساء الذي شهد جدلية أشار إلى أن الأمانة وبعدما تلقت بعض الملاحظات على أسماء بعض الشوارع حصرت بعض تلك الأسماء وقررت حذف تسمية 10 شوارع وذلك بعد الرفع للجهات المعنية، مستدركاً أن بعض تلك التسميات موجودة في أكثر من مدينة

بالمملكة، مشيراً إلى أن جميع التسميات للشوارع مأخوذة من المعجم المعتمد من الوزارة وليس لأمانة الأحساء، إلا أن الوزارة وبعد تلقيها العديد من الملاحظات على بعض التسميات من الأمانات وجهت الجميع في حال وجود ملاحظات معتبرة أو تباين في معنى أي اسم يتم حذفه، كما أتاحت الفرصة للأمانات لإطلاق أسماء مدن المملكة على الشوارع دون الرجوع لها، ورحب الملحم بأي أسماء تُقدم من أبناء الأحساء لتسمية شوارع المحافظة، وأن الأمانة ستقوم برفع أي اسم يقدم لمقام الوزارة لاعتماده، كاشفاً أن أسماء لمواقع سياحية أو تاريخية كجبل القارة أو عين نجم أو عين الخدود وعين أم سبعه وغيرها ستطلق على بعض الشوارع الرئيسية.

واستطرد مبيناً أن الشوارع التي تم الانتهاء من تسميتها في المحافظة حتى الآن لا تمثل سوى 20 % من الطرق الرئيسية ،مبيناً أن الأمانة ستعيد آلية التسمية حيث ستبدأ بتسمية الشوارع الرئيسية ذات العرض 20م ، و25م، و30م ، ومن ثم الطرق الفرعية.