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مدير شرطة الخرج يكرم أفراد البحث الجنائي

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مدير شرطة الخرج يكرم أفراد البحث الجنائي مدير شرطة الخرج يكرم أفراد البحث الجنائي

    كرم مدير شرطة محافظة الخرج العقيد محمد بن طلحاب العتيبي في مكتبه أفراد البحث الجنائي بالخرج بدروع تذكارية وشهادات شكر وتقدير لقاء جهودهم المتميزة في مجال عملهم وتفانيهم وإخلاصهم الذي تكلل في العديد من الإنجازات، بحضور مدير شعبة التحريات والبحث الجنائي بالخرج العقيد منيف بن زايد العتيبي.

والمكرمون هم رئيس التحريات الميدانية الرقيب سامي بن فهد المطيري، والرقيب هاني فهد المطيري، والرقيب حسين حسن الحربي، والرقيب فهد فرج الدوسري، والرقيب معيض مرزوق الفهادي، والوكيل رقيب ناصر حمد الرشيدي، ووكيل رقيب سعيد جمعان القحطاني، الوكيل رقيب مطلق خليف المطرفي، والوكيل رقيب زيد عبدالله الجريد والجندي أول سلطان فايز المطيري، والجندي أول فارس ذيب العتيبي وقد عبر رئيس التحريات الميدانية نيابة عن زملائه المكرمين عن شكره وتقديره لمدير شرطة منطقة الرياض على اهتمامه البالغ وتشجيعه الدائم المستمر لأفراد البحث الجنائي بالخرج والذي أثمر هذا التميز في العمل.

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