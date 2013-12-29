أطباء يجيبون على أهم 20 سؤالا عن مرحلة البلوغ

تعتبر مرحلة البلوغ من أكثر المراحل غموضا لدى المراهقين، فالتغيرات الهرمونية التى تفاجئ طفلك تتجاوز قدرته على استيعاب ما يتعرض له نفسيا وجسديا، ولا سبيل لديك سوى تقديم كامل الدعم لهم وهو الأمر الذى يتطلب صبرا وعلما وقدره على التعامل بحكمة وبصورة سليمة، حتى لا تنقلب محاولاتك لتقديم العون إلى نوع من الضغط الزائد عليهم، لذا قبل أن تبدأ فى التعامل مع أولادك عليك أن تعرف جيدا كل ما يمرون به وكل ما يمكن تقديمه لهم لتساعدهم على تجاوز تلك المرحلة الصعبة.

عشرون سؤالا توجهنا بهم إلى طبيب ذكورة وطبيب نساء وطبيب صحة نفسية لنحصل على أهم المعلومات الخاصة ببلوغ الأولاد والفتيات وطرق التعامل مع تلك المرحلة لكل منهم.

البلوغ عند الأولاد

ويجيب عن أهم الأسئلة المتعلقة ببلوغ الأولاد الدكتور محمد الإمبابى استشارى أمراض الذكورة ونبدأها:

1- ما السن الطبيعى لبلوغ الأولاد ؟

> يبلغ الولد عادة فى سن متقدم عن البنت بحوالى عامين فتوقع بلوغ الفتيات يبدأ من الحادية عشر أما الأولاد فيبدأ من الثالثة عشر ويمتد إلى السادسة عشرة عاما.

2 - أهم علامات البلوغ لدى الأولاد ؟

> يعتبر زيادة حجم الأعضاء التناسلية وانتشار الشعر بالجسم والوجه مع خشونة الصوت من أهم العلامات التى تشير لبداية مرحلة البلوغ.

3 – ما أسباب تأخر نمو الأعضاء التناسلية؟

> يعتبر نمو الأعضاء التناسلية هو أهم عرض من أعراض البلوغ و تعتبر السمنة من أهم الأسباب التى تجعل الأعضاء التناسلية تبدو وكأنها لا تنمو فالدهون المتركزة بالبطن والعانة يطمسان جزاء كبيرا جدا من حجم تلك الأعضاء، وهنا يجب أولا العمل على خسارة الوزن حتى نتمكن من الحكم بشكل سليم على نمو تلك الأعضاء.

4 - هل تساعد الهرمونات على زيادة علامات البلوغ ؟

> للأسف فمن الأخطاء الشائعة لدى البعض هو التسرع بإعطاء أولادهم جرعات من هرمونات الذكورة ظنا منهم أنها تسرع من عملية البلوغ المتأخرة وهو خطأ يقع فيه الكثيرون ونحذر منه بشدة.

5- ما هى أسباب تأخر ظهور علامات البلوغ ومتى يعتبر البلوغ متأخرا ؟

> بداية فلا يمكن أن الحكم على كون البلوغ متأخرا قبل إتمام الستة عشر عاما مع عدم ظهور أى تغير جسدى أو أى من علامات البلوغ لدى الولد، وهنا نبدأ بالبحث عن أسباب هذا التأخر بإجراء تحاليل للهرمونات والتأكد من سلامة الغدد المسئولة عن إفرازها.

البلوغ عند الفتيات

ويساعدنا فى الإجابة عن الأسئلة الخاصة بتك المرحلة الدكتور عطية أبو النجا استشارى أمراض النساء والولادة ونبدأها.

6- ما السن الطبيعى للبلوغ عند الفتيات؟

> يبدأ سن البلوغ عند الفتيان من الحادية عشر إلى الثالثة عشر ولكنه قد يمتد إلى السادسة عشر دون أن يعتبر ذلك تأخرا.

7 - متى تبدأ أول علامات البلوغ ؟

> من الممكن أن تبدأ أول علامات البلوغ عند سن السابعة بتغيرات بسيطة تظهر على استحياء كنحافة الوسط، نعومة الشعر والبشرة، ثم تبدأ من سن التاسعة إلى الحادية عشرة أى لمدة حوالى عامين ظهور تغيرات حادة وكبيرة كبروز الثدى وزيادة الطول بشكل سريع نتيجة لأن هرمون الاستروجين يعمل على تحفيز هرمون النمو والعظام.

8 - ما أسباب اضطراب الدورة الشهرية فى السنوات الأولى للبلوغ ؟

> فى أغلب الأحيان تأتى الدورة الشهرية للمرة الأولى فى صورة نقاط قليلة قد تستمر ليوم أو اثنين ثم تنقطع شهرين أو أكثر، وبشكل عام فإن انتظام الدورة الشهرية بشكل كامل قد يتأخر لمدة عامين كما لا يعتبر عدم انتظام الدورة دليلا لخلل ما طالما أن الفتاة لم تبلغ السادسة عشر بعد.

9 - هل تلعب السمنة والعوامل الوراثية دورا فى تأخر أو تقدم سن البلوغ لدى الفتيات ؟

> بالطبع تلعب السمنة المفرطة دورا فى تأخر الدورة الشهرية إلا أن الدور الأساسى لتأخرها يحدث نتيجة الاضطرابات النفسية كالقلق والاكتئاب، كما أن سن البلوغ لا يرتبط بشكل كبير بالعوامل الوراثية.

10 – ما خطوات الاهتمام بالنظافة الشخصية أثناء الدورة الشهرية ؟

> هناك بعض الإرشادات الخاصة بالنظافة الشخصية والتى يجب على الأم توجيه الفتاة لها كالتشطيب بالبيتادين إثناء أيام الدورة والتشطيب من الأمام إلى الخلف.

11- ما هى المسكنات الآمنة فى فترة الدورة الشهرية ؟

> يفضل تناول المسكنات للضرورة وفى حالات الألم الشديد وينصح هنا بتناول المسكنات المضادة للتقلص كالبنادول أو البسكوبان وينصح بتجنب المسكنات القوية كالفولتارين أو الكيتوفان نتيجة تسببهم فى التهابات بجدار المعدة ومشاكل الكلى.

12- ما العدد الطبيعى لأيام الدورة الشهرية ؟

> غالبا وفى بداية الدورة الشهرية تكون أيام الدورة قليلة يمكن أن تستمر ليوم أو يومين فقط والطبيعى أنه بعد انتظام موعدها شهريا تتراوح أيام الدورة بين ثلاثة إلى ستة أيام.

13 – ما الأعراض التى يجب على الأم ملاحظتها ؟

> زيادة أيام الدورة الشهرية أو كمية الدم هما ما يجب على الأم ملاحظتهما على الفتاة، فزيادة أيام الدورة الشهرية عن أسبوع واستمرارها لفترة طويلة قد تصل فى بعض الأحيان إلى أسبوعين متتاليين هو أمر يجب التنبه له والكشف عن أسبابه، كذلك زيادة كمية الدم عن المعدل الطبيعى أمر يثير القلق ويستدعى العرض على الطبيب.

14 - متى تعتبر الدورة متأخرة عند الفتاة؟

> يبدأ اعتبار الدورة متأخرة عندما لا يظهر أى تغير على جسم الفتاة ولا أى من علامات البلوغ حتى خمسة عشر عاما مع زيادة نمو العضلات لديها وزيادة نمو الشعر بأماكن متفرقة من الجسم كالوجه وهنا يجب عمل سونار للمبيضين والرحم مع إجراء تحاليل وفحوصات للغدد والهرمونات بالجسم.

المعلومات التى يجب أن تقدمها لأولادك عند تلك المرحلة

> وتجيب الدكتورة هبة العيسوى أستاذ الصحة النفسية عن أهم الأسئلة المتعلقة بحجم المعلومات التى يمكن أن نقدمها وكيف نتعامل مع الحالة النفسية لأولادنا فى تلك المرحلة.

15 - متى أبدأ بتقديم المعلومات عن مرحلة البلوغ؟

> بداية يجب أن نؤكد على ضرورة التحضير لتلك المرحلة بشكل سابق ومتدرج فكما جعل الله مراحل البلوغ تتم على فترات كان له حكمة ورسالة لنا بأن نهيئ المراهق بنفس طريقة التدرج.

وتبدأ تلك التهيئة قبل بداية ظهور العلامات الأولى للبلوغ حتى نتجنب تعرضه الطفل لأى مفاجآت قد يخجل من مناقشتها مع والديه، وبالتالى يلجأ لاكتساب معلومات خاطئة من خلال الأصدقاء معدومى الخبرة أو مواقع الإنترنت التى تقدم معلومات مشوهة.

16- من يقدم المعلومة؟

> يتقبل المراهق المعلومات الجنسية بشكل أفضل واقل إحراجا من الأشخاص المماثلين له فى الجنس لذا فتوضيح الأمر للولد يكون من خلال والده أو أقرب الرجال الذى يثق فيهم من أفراد العائلة فى حالة غياب الأب، وكذلك الفتاة يجب أن توجه لها المعلومات من خلال الأم، وهو الأمر الذى يتطلب ضرورة وجود حوار دائم بين الأبناء وأبويهم.

17 - كيف تقدم المعلومة الجنسية لأولادك ؟

> ضرورة اختيار لغة التحدث والألفاظ والمصطلحات التى نستخدمها بأن تكون واضحة ومبسطة وغير خادشة للحياء.

18- كيف تتلقى أسئلة أولادك المحرجة ؟

> يجب الحذر من انتقاد الطفل وألفاظه والحرص بشكل خاص على عدم نطق كلمة "قلة أدب" مهما كان سؤال ابنك محرجا بالنسبة لك، فالمراهق لديه شغف لمعرفة كل ما يخص هذا العالم الغامض، وإذا واجه منك انتقادا أو توبيخا لم يتردد فى البحث عن أجابه لتساؤلاته فى أى مكان آخر.

19 - ماذا لو عجزت عن الإجابة؟

> فى حالة تجرح الأم أو الأب من الإجابة عن أى أسئلة يوجهها أبناؤهم يمكنهم هنا الاستعانة بأحد الأقارب الموثوق فيهم أو المتخصصين النفسيين للرد على تلك الأسئلة .

مع تجنب التهرب من الإجابة أو تأجيلها لفترة طويلة بحجة صغر السن تحت أى سبب ومهما كان السؤال فتهربك أو تأجيلك لن يثنى ابنك عن البحث عن الأجوبة.

20- كيف أقدم المعلومة ؟

> ضرب المثال هو ما تؤكد الدكتورة هبة على أنه أفضل الطرق لتوضيح العملية الجنسية للمراهق ومن أفضل الأمثلة هى التكاثر بين الحيوانات والطيور ثم يمكن بعد ذلك توضيح الأمر بشكل مبسط للعلاقة بين الرجل والمرأة، كأن نقول " لقد أحببنا بعضا البعض أنا ووالدك ثم تزوجنا وحدث بيننا نوعا من الالتقاء الجسدى لينتج عنه إنسان جديد يحمل جزءا من كل منا".