حزب المؤتمر الحاكم يدعو لضبط عمل المنظمات الأجنبية بالسودان

الخرطوم (أ. ش.أ)

طالب حزب المؤتمر الوطنى" الحاكم" بالسودان، حكومة الخرطوم والأجهزة المختصة، بضرورة ضبط عمل المنظمات الأجنبية وعدم السماح لها بالعمل إلا من خلال بوابة الدولة.

وحث الحزب الحاكم بالسودان خلال ملتقى حول "دور المنظمات الوطنية" اليوم السبت بالخرطوم المنظمات الوطنية بالعمل على سد الفجوة بالداخل للحيلولة دون تدخل المنظمات الأجنبية، وانتقد فى ذات الوقت دور منظمة حقوق الإنسان الدولية وسلبية دورها تجاه السودان والتعامل معه بازدواجية.

وبدوره، دعا القيادى بالحزب الحاكم الحاج آدم يوسف، المنظمات الوطنية ببلاده إلى مزاولة نشاطها الإنسانى والسياسى، وشدد على أهمية أن تعمل المنظمات الأجنبية تحت إشراف الدولة.

ولفت يوسف، إلى أن أمانة المنظمات بحزب المؤتمر "الحاكم" هى الجهة التي تشرف على عمل المنظمات، وحرض فى ذات الوقت المنظمات الوطنية بمقارعة المنظمات ذات التأثير السالب.