الصحة تحذر من استخدام المكمل الغذائي «ماس دستركشن»

حذرت وزارة الصحة من استخدام المكمل الغذائي "ماس دستركشن" والمستخدم لنمو العضلات بسبب احتوائه على منشطات ستيرويديه والتي قد تتسبب في حدوث إصابات خطيرة في الكبد وزيادة خطر الاصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية وإظهار صفات الذكور في المرأة وانكماش الخصيتين وتكبير الثدي والعقم في الذكور وقصر القامة عند الأطفال.

وقال الدكتور امين الاميري وكيل وزارة الصحة المساعد للممارسات الطبية والتراخيص رئيس لجنة اليقظة الدوائية إن المنتج المذكور يباع في متاجر البيع، والصالات الرياضية للياقة البدنية، وعلى شبكة الإنترنت، لافتا الى وزارة الصحة أصدرت تعميما بالمنتج لكافة الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة البيئة وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وبلدية دبي بضرورة سحب المنتج من الاسواق في حال توافره علما بأنها غير مسجلة لدى إدارة التسجيل والرقابة الدوائية حفاظا على صحة المواطنين والمقيمين على ارض الدولة.

وقال الدكتور الاميري ان وزارة الصحة على اتصال على مدار الساعة مع هيئة الغذاء والدواء الاميركية التي حذرت من استخدام المنتح كما ان الوزارة على اتصال دائم مع هيئة الادوية الاوروبية والبريطانية والاسترالية للوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بالأدوية او المكملات الغذائية التي يدعي مروجوها انها تخلو من المواد الكيميائية.

وناشد الدكتور الاميري المواطنين والمقيمين على ارض الدولة عدم شراء الادوية من المواقع الالكترونية لأنها مقلدة ومغشوشة تتسبب بمضاعفات خطيرة.