"الإرهابية" تحرض ضد الشرطة وتنشر أرقام هواتف قيادات فض "رابعة"

يتداول نشطاء جماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الاجتماعى بيانات، زعموا أنها لقيادات فى وزارة الداخلية، الذين شاركوا فى غرفة عمليات فض ميدان رابعة، وقام أعضاء الجماعة الإرهابية بوضع عدد من أسماء قيادات الداخلية وأرقام هواتفهم وبيانات سكنهم.

وقال نشطاء الجماعة الإرهابية، إننا بهذا العمل نقدم أسماء الضباط المسئولين عن غرفة عمليات فض ميدان رابعة.

وتؤكد هذه المعلومات ما نشره "اليوم السابع" حول اختراق الجهاز الأمنى المتمثل فى وزارة الداخلية من قبل التنظيم الإرهابى، حيث إن هذه المعلومات بكل تفاصيلها لا تتاح إلى الأشخاص العاديين.

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