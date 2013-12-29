بالصور.. ننشر مقارنة بين رواتب المعلمين الحالية والجديدة

حصل "اليوم السابع" على جداول أجور المعلمين التى يتقاضون عليها أجورهم الحالية، بداية من السنة المالية التى بدأت فى يوليو 2013 وحتى ديسمبر من العام نفسه، بالإضافة إلى جدول الأجور الجديد الذى تطبق بموجبه زيادات جديدة على رواتب يناير تصرف فى نهاية الشهر.

من جانبه، أكد الدكتور طارق الحصرى مساعد وزير التعليم للتطوير الإدارى، أن مجلس الوزراء سوف يرسل الأداة التشريعية للقرار خلال أيام لتبدأ المديريات التعليمية فى التطبيق.

وبصدور القانون رقم 155 لسنة 2007 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012، يحصل المعلم على أجور أعلى من العاملين المدنيين بالدولة، وتتمثل فى بدل معلم بنسبة 50% من الأجر الأساسى، وبدل اعتماد يتراوح بين 100% و200% شهرياً اعتباراً من أكتوبر 2012.