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هاني مهنى: سنبحث مبادرة علي جمعة بتولي "مصر الخير" و"التضامن" إدارة الجمعيات المجمدة

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هاني مهنى: سنبحث مبادرة علي جمعة بتولي "مصر الخير" و"التضامن" إدارة الجمعيات المجمدة هاني مهنى: سنبحث مبادرة علي جمعة بتولي "مصر الخير" و"التضامن" إدارة الجمعيات المجمدة

كتب : جهاد أحمد السبت 28-12-2013 20:06

قال هاني مهنى، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، إن الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، عرض عليه مبادرة برعايته بأن تتولى جمعية " الخير" وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي إدارة الجمعيات التي تم تجميدها لحين توفيق أوضاعها للتأكد من عدم تأثير تجميدها على المستفيدين من الفقراء والمحتاجين.

وأضاف مهنى، خلال مداخلته الهاتفية مع الاعلامية دينا عبد الرحمن ببرنامج "استديو بث مباشر" على قناة CBC+2، أنه سيقوم بعرض المبادرة على الوزير للبت فيها.

وأكد مهنى أن بنك الطعام هو الاستثناء الوحيد في الجمعيات التي تم تجميدها مؤخرا، مشيرا إلى حرص الوزارة على عدم الإضرار بمصالح المستفيدين من هذه الجمعيات.

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