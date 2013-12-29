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عميد "شريعة وقانون الأزهر": مثيرو الفوضى بالجامعة كان بحوزتهم "رشاش ومولوتوف"

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عميد "شريعة وقانون الأزهر": مثيرو الفوضى بالجامعة كان بحوزتهم "رشاش ومولوتوف" عميد "شريعة وقانون الأزهر": مثيرو الفوضى بالجامعة كان بحوزتهم "رشاش ومولوتوف"

كتب : جهاد أحمد السبت 28-12-2013 22:41

قال الدكتور حامد أبو طالب عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، إن حجم الترويع الذي ارتكبته جماعة الإخوان اليوم في جامعة الأزهر كان مروعا لدرجة أني تلقيت أكثر من 20 مكالمة من أهالي طلاب الأقاليم وهم في حالة فزع وقلق على أبنائهم مما شاهدوه في التلفزيون.

وأضاف أبو طالب، خلال لقائه الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم"، أن من قاموا بكل هذا الترويع لا يتجاوزوا عشرة أفراد، لافتا إلى أنهم كانوا يحملون أسلحة مختلفة فكان بحوزة أحدهم رشاش وآخرون بحوزتهم مولوتوف.

وأشار إلى أن مثيري الشغب كانوا يقتحمون المدرجات بطريقة مماثلة للطريقة التي تظهر في تدريبات حركة حماس، وأنه تم ضبط أحدهم وبحوزته حقيبة بها أقفال و"جنازير" لاستخدامها في غلق الأبواب وترويع الطلاب.

وأضاف أن الطلاب عندما شعروا بإلغاء الامتحان بكوا وتوسلوا لعميد الجامعة بعدم إلغاء الأمتحان ،لافتا إلى أنه يفتخر بطلاب بعد حضورهم اليوم للامتحانات بنسبة 100% في ظل كل الترويع الذي يحدث.

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