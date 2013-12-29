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أمين صندوق "مصر الخير": المصريون شعب جبار والدليل "مصر الدفيانة"

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أمين صندوق "مصر الخير": المصريون شعب جبار والدليل "مصر الدفيانة" أمين صندوق "مصر الخير": المصريون شعب جبار والدليل "مصر الدفيانة"

كتب : جهاد أحمد السبت 28-12-2013 23:27

قال محسن محجوب، أمين صندوق جمعية " الخير"، إن الشعب المصري جبار، مشيدًا بموقف المصريين في الخارج لأنهم استجابوا لحملة "مصر الدفيانة" وقاموا بإرسال 30 طن بطاطين وصلت القاهرة صباح اليوم في زمن قياسي لم يتجاوز الأسبوع.

وأضاف محجوب، خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "القاهرة اليوم" على قناة "اليوم"، أن يد الله فوق الجميع، مؤكدًا أن إرادة المصريين لا تُهزم، ولا تستطيع أية قوة في العالم هزيمتها، مضيفًا أن سعادة العاملين بالمطار أثناء إخراج البطاطين من الطائرة لا توصف.

يذكر أن شركة DHL تبرعت بتخصيص طائرة لنقل 30 طن بطاطين جُمعت من المصريين في الخارج، وكان مقر جمعها دولة البحرين، كما أعفت مصلحة الجمارك المصرية البطاطين من المصاريف الجمركية.

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