محافظ القاهرة: كلما زاد عنف الإخوان زاد إصرار المصريين

كتب : جهاد أحمد الأحد 29-12-2013 00:19

قال الدكتور جلال مصطفى السعيد محافظ القاهرة، إنه يتوقع خروج المصريين بالملايين للمشاركة في الاستفتاء على الدستور؛ لأن المصريين قاموا بثورة 30 يونيو من أجل تطبيق خارطة الطريق التي يعتبر الدستور الجديد جزءًا منها.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي محمد الغيطي ببرنامج "صح النوم" على قناة "التحرير"، أنه كلما ازداد عنف الإخوان زاد إصرار المصريين على إنجاح خارطة الطريق.

وقال المحافظ إن لدى المحافظة شبكة لتداول جميع المعلومات والأخبارالتي تخص القاهرة، مشيرًا إلى أن الأحداث تصل إليه من خلال هذه الشبكة قبل نشرها والإعلان عنها في وسائل الإعلام، مؤكدًا أن مجلس المحافظة في انعقاد دائم لمتابعة التطورات، خاصة في ظل الأوضاع الراهنة.

وأكد السعيد أن وزارة الداخلية لديها إدارة خاصة بالمفرقعات تعمل على أكمل وجه، وطالب المواطنين بسرعة الإبلاغ عن أي اشتباه في جسم غريب أو شخص مريب بالاتصال بغرفة عمليات محافظة القاهرة على رقم "114".

وأوضح أن المحافظة أجرت تطويرًا كبيرًا في حي الزتون شمل إصلاح أعمدة الإنارة ورصف عدد من الشوارع وتركيب أرصفة، بالإضافة إلى تشجير شوارع الحي.

وطالب السعيد المواطنين بالأخذ في الاعتبار أن القاهرة مشاكلها كبيرة وقديمة، وأنا لم يمر عليّ في منصب المحافظ سوى أربعة أشهر، مؤكدًا أنه يسعى جاهدًا لتقديم الأفضل، مشيرًا إلى أن القاهرة بها أكثر من عشرة ملايين مواطن يحتاجون لخدمات مختلفة.