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حزب المؤتمر بالسويس يلتقى والدة باسم محسن ويقدم مساعدات لمحدودى الدخل

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عقد حزب المؤتمر بالسويس مساء اليوم، لقاءً بمقر الحزب بحضور تهانى البرتقالى مساعد رئيس الحزب لشئون المرأة، والمهندس حسام الدين على المتحدث الإعلامى للحزب، قدموا خلالها 50 بطانية و3 كراسٍ متحركة و 3 ماكينات للملابس لمحدودى الدخل بالسويس، ضمن حملات الحزب فى مساعدة الفقراء بالمحافظة.

وقامت قيادات الحزب بحضور محمد هلال أمين حزب المؤتمر بمحافظة السويس، وسامية عبد الحفظ أمينة المرأة، وأعضاء اتحاد شباب حزب المؤتمر بالمحافظة بتقديم العزاء لوالدة الشهيد باسم محسن فى منزلها.

كان حزب المؤتمر قد قام صباح اليوم بحى الجناين بقافلة طبية، لمساعدة الفقراء وتقديم لهم العلاج مجانا.

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