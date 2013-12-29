ننشر أسماء ولجان الاقتراع وعدد الناخبين بمحافظة شمال سيناء

ينشر "اليوم السابع"، أسماء اللجان الانتخابية وأرقامها، وعدد الناخبين لكل لجنة على مستوى محافظة شمال سيناء، استعدادا للاستفتاء على الدستور.

أولا: قسم أول العريش إجمالى الناخبين 25477

لجنة اسم المدرسة أو مقر اللجنة عدد الناخبين

1 مدرسة أبو صقل الابتدائية 999

> 2 مدرسة أبو صقل الابتدائية 1000

> 3 مدرسة أبو صقل الابتدائية 1000

> 4 مدرسة أبو صقل الابتدائية 1000

> 5 مدرسة أبو صقل الابتدائية 1000

> 6 مدرسة أبو صقل الابتدائية 924

> 7 مدرسة السكاسكة الابتدائية 588

> 8 مدرسة الطويل للتعليم الأساسى 673

> 9 ملحقة المعلمين الابتدائية 999

> 10 ملحقة المعلمين الابتدائية 931

> 11 ملحقة المعلمين الابتدائية 749

> 12 ملحقة المعلمين الابتدائية 905

> 13 ملحقة المعلمين الابتدائية 833

> 14 ملحقة المعلمين الابتدائية 472

> 15 ملحقة المعلمين الابتدائية 1000

> 16 ملحقة المعلمين الابتدائية 1000

> 17 مدرسة عباس صالح الابتدائية 840

> 18 مدرسة عباس صالح الابتدائية 999

> 19 مدرسة عباس صالح الابتدائية 1000

> 20 مدرسة عباس صالح الابتدائية 677

> 21 مدرسة خالد ابن خلدون الإعدادية 903

> 22 مدرسة خالد ابن خلدون الإعدادية 908

> 23 مدرسة خالد ابن خلدون الإعدادية 998

> 24 مدرسة خالد ابن خلدون الإعدادية 333

> 25 مدرسة الثانوية الفنية التجارية المتقدمة 999

> 26 مدرسة الثانوية الفنية التجارية المتقدمة 999

> 27 مدرسة الثانوية الفنية التجارية المتقدمة 752

> 28 مدرسة النور للمكفوفين 998

> 29 مدرسة النور للمكفوفين 998

ثانيا:قسم ثان العريش 36468

اللجنة اسم المدرسة أو مقر اللجنة عدد الناخبين

30 مدرسة أحمد عرابى الابتدائية 531

> 31 مدرسة أحمد عرابى الابتدائية 921

> 32 مدرسة العريش الثانوية بنين 694

> 33 مدرسة العريش الثانوية بنين 912

> 34 مدرسة العريش الثانوية بنين 905

> 35 مدرسة العريش الثانوية بنين 906

> 36 مدرسة العريش الثانوية بنين 323

> 37 مدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية بنين 947

> 38 مدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية بنين 1000

> 39 مدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية بنين 1000

> 40 مدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية بنين 1000

> 41 مدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية بنين 1000

> 42 مدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية بنين 1000

> 43 مدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية بنين 1000

> 44 مدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية بنين 1000

> 45 مدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية بنين 1000

> 46 مدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية بنين 1000

> 47 مدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية بنين 1000

> 48 مدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية بنين 1000

> 49 مدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية بنين 1000

> 50 مدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية بنين 1000

> 51 مدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية بنين 984

> 52 مدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية بنين 106

> 53 مدرسة الإعدادية بنين 916

> 54 مدرسة الإعدادية بنين 900

> 55 مدرسة الإعدادية بنين 912

> 56 مدرسة الإعدادية بنين 792

> 57 مدرسة الإعدادية بنات 886

> 58 مدرسة الإعدادية بنات 815

> 59 مدرسة الإعدادية بنات 900

> 60 مدرسة الإعدادية بنات 911

> 61 مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية 825

> 62 مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية 819

> 63 مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية 922

> 64 مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية 861

> 65 مدرسة كرم أبو نجيلة 1000

> 66 مدرسة كرم أبو نجيلة 783

> 67 مدرسة كرم أبو نجيلة 912

> 68 مدرسة كرم أبو نجيلة 508

> 69 مدرسة ال ياسر الابتدائية 911

> 70 مدرسة العريش التجارية بنات 456

> 71 مدرسة مصطفى كامل الابتدائية 973

> 72 مدرسة مصطفى كامل الابتدائية 237

ثالثا: قسم ثالث العريش 18481

اللجنة اسم المدرسة أو مقر اللجنة عدد الناخبين

73 مدرسة المساعيد للتعليم الأساسى 954

> 74 مدرسة المساعيد للتعليم الأساسى 900

> 75 مدرسة المساعيد للتعليم الأساسى 900

> 76 مدرسة المساعيد للتعليم الأساسى 901

> 77 مدرسة المساعيد للتعليم الأساسى 976

> 78 مدرسة المساعيد للتعليم الأساسى 835

> 79 مدرسة المساعيد للتعليم الأساسى 478

> 80 مدرسة ابن سينا الابتدائية 906

> 81 مدرسة عايش الأسمر الابتدائية 906

> 82 مدرسة عايش الأسمر الابتدائية 900

> 83 مدرسة عايش الأسمر الابتدائية 872

> 84 مدرسة عايش الأسمر الابتدائية 906

> 85 مدرسة عايش الأسمر الابتدائية 950

> 86 مدرسة عايش الأسمر الابتدائية 950

> 87 مدرسة عايش الأسمر الابتدائية 950

> 88 مدرسة عايش الأسمر الابتدائية 955

> 89 مدرسة عايش الأسمر الابتدائية 906

> 90 مدرسة عايش الأسمر الابتدائية 950

> 91 مدرسة عايش الأسمر الابتدائية 751

> 92 مدرسة السادات الإعدادية 260

> 93 مدرسة آل زكرى للتعليم الأساسى 945

> 94 مدرسة آل زكرى للتعليم الأساسى 430

رابعا قسم رابع العريش 12503

> اللجنة اسم المدرسة أو مقر اللجنة عدد الناخبين

> 95 مدرسة مصطفى حسن الابتدائية 995

> 96 مدرسة حمدى عواد الابتدائية 1000

> 97 مدرسة حمدى عواد الابتدائية 991

> 98 مدرسة الجيل الجديد الابتدائية 991

> 99 مدرسة الجيل الجديد الابتدائية 958

> 100 مدرسة الجيل الجديد الابتدائية 959

> 101 مدرسة الجيل الجديد الابتدائية 984

> 102 مدرسة الجيل الجديد الابتدائية 974

> 103 مدرسة السبيل للتعليم الأساسى 349

> 104 مدرسة الميدان الإعدادية 511

> 105 مدرسة الصفا الابتدائية 1000

> 106 مدرسة الصفا الابتدائية 918

> 107 مدرسة الصفا الابتدائية 909

> 108 مدرسة الصفا الابتدائية 964

خامسا: قسم رفح 27960

اللجنة اسم المدرسة أو مقر اللجنة عدد الناخبين

109 مدرسة طارق ابن زياد 892

> 110 مدرسة رفح للتعليم الأساسى 864

> 111 مدرسة رفح للتعليم الأساسى 912

> 112 مدرسة رفح للتعليم الأساسى 765

> 113 مدرسة رفح للتعليم الأساسى 981

> 114 مدرسة رفح الثانوية بنات 938

> 115 مدرسة رفح الثانوية بنات 900

> 116 مدرسة رفح الثانوية بنات 849

> 117 مدرسة رفح الثانوية بنات 890

> 118 مدرسة عباس العقاد الإعدادية 900

> 119 مدرسة عباس العقاد الإعدادية 903

> 120 مدرسة عباس العقاد الإعدادية 900

> 121 مدرسة عباس العقاد الإعدادية 391

> 122 مدرسة الماصورة الابتدائية 829

> 123 مدرسة الماصورة الابتدائية 487

> 124 مدرسة الماصوره الابتدائية 937

> 125 مدرسة الماصوره الابتدائية 935

> 126 مدرسة الماصورة الابتدائية 935

> 127 مدرسة الماصورة الابتدائية 932

> 128 مدرسة الماصورة الابتدائية 309

> 129 مدرسة الحرية الإعدادية المشتركة 857

> 130 مدرسة قوز أم غانم الابتدائية 695

> 131 مدرسة أبو سنار الابتدائية 898

> 132 مدرسة أبو سنار الابتدائية 223

> 133 مدرسة قوزابو رعد الابتدائية 720

> 134 مدرسة قوزابو رعد الابتدائية 524

> 135 مدرسة قوزابو رعد الابتدائية 900

> 136 مدرسة قوزابو رعد الابتدائية 881

> 137 مدرسة الوفاق الابتدائية 935

> 138 مدرسة الوفاق الابتدائية 449

> 139 مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الابتدائية 913

> 140 مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الابتدائية 942

> 141 مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الابتدائية 399

> 142 مدرسة الحسينات الابتدائية للتعليم الأساسى 428

> 143 مدرسة الأمل للتعليم الأساسى 957

> 144 مدرسة الأمل للتعليم الأساسى 134

> 145 مدرسة أبو حلو الإعدادية 656

سادسا: قسم الشيخ زويد 27561

اللجنة اسم المدرسة أو مقر اللجنة عدد الناخبين

146 مدرسة الخنساء الإعدادية بنات 860

> 147 مدرسة الخنساء الإعدادية بنات 679

> 148 مدرسة الشيخ زويد الإعدادية بنين 1000

> 149 مدرسة الشيخ زويد الإعدادية بنات 1000

> 150 مدرسة الشيخ زويد الإعدادية بنات 1000

> 151 مدرسة الشيخ زويد الإعدادية بنات 1000

> 152 مدرسة الشيخ زويد الإعدادية بنات 1000

> 153 مدرسة الشيخ زويد الإعدادية بنات 1000

> 154 مدرسة الشيخ زويد الإعدادية بنات 1000

> 155 مدرسة الشيخ زويد الإعدادية بنات 1000

> 156 مدرسة الشيخ زويد الإعدادية بنات 922

> 157 مدرسة الكوثر للتعليم الأساسى بنات 900

> 158 مدرسة الكوثر للتعليم الأساسى بنات 900

> 159 مدرسة الكوثر للتعليم الأساسى بنات 512

> 160 مدرسة أبو فرج الابتدائية 62

> 161 مدرسة السكة الحديد الابتدائية 114

> 162 مدرسة الشهيد سالم أبو طويلة الابتدائية 917

> 163 مدرسة الشهيد سالم أبو طويلة الابتدائية 900

> 164 مدرسة الشهيد سالم أبو طويلة الابتدائية 779

> 165 مدرسة الشلاق الابتدائية 355

> 166 مدرسة الشلاق الابتدائية 897

> 167 مدرسة الشلاق الابتدائية 276

> 168 مدرسة الفارابى الابتدائية المشتركه 705

> 169 مدرسة الفارابى الابتدائية المشتركة 900

> 170 مدرسة الفارابى الابتدائية المشتركة 860

> 171 مدرسة الفارابى الابتدائية المشتركة 950

> 172 مدرسة الخروبة الابتدائية 954

> 173 مدرسة الخروبة الابتدائية 580

> 174 مدرسة الزواعرة الابتدائية للتعليم الأساسى 116

> 175 مدرسة العوايضة الابتدائية 915

> 176 مدرسة العوايضة الابتدائية 670

> 177 مدرسة أبو العراج الابتدائية للتعليم الأساسى 226

> 178 مدرسة المقاطعة الابتدائية المشتركة 473

> 179 مدرسة الشاطئ الابتدائية 766

> 180 مدرسة العكور الابتدائية 677

> 181 مدرسة قبر عمير الابتدائية للتعليم الأساسى 903

> 182 مدرسة قبر عمير الابتدائية للتعليم الأساسى 457

> 183 مدرسة الصلاح الابتدائية للتعليم الابتدائى 141

> 184 مدرسة الصلاح الابتدائية للتعليم الابتدائى 195

قسم الحسنة 5062

اللجنة اسم المدرسة أو مقر اللجنة عدد الناخبين

185 مدرسة الحسنة الابتدائية 872

> 186 مدرسة الحسنة الابتدائية 898

> 187 مدرسة الحسنة الابتدائية 947

> 188 مدرسة الحسنة الابتدائية 606

> 189 مدرسة الجفجافه الابتدائية 852

> 190 مدرسة الجفجافة الابتدائية 887

ثامنا: قسم القسيمة 4855

اللجنة اسم المدرسة أو مقر اللجنة عدد الناخبين

191 مدرسة القسيمة الابتدائية 973

> 192 مدرسة القسيمة الابتدائية 970

> 193 مدرسة القسيمة الابتدائية 968

> 194 مدرسة القسيمة الابتدائية 964

> 195 مدرسة القسيمة الابتدائية 980

قسم نخل 2599

اللجنة اسم المدرسة أو مقر اللجنة عدد الناخبين

196 مدرسة نخل الابتدائية 872

> 197 مدرسة نخل الابتدائية 911

> 198 مدرسة نخل الابتدائية 292

> 199 مدرسة النقب الابتدائية 524

عاشرا: قسم بئر العبد 21886

اللجنة اسم المدرسة أو مقر اللجنة عدد الناخبين

200 مدرسة بئر العبد الابتدائية 825

> 201 مدرسة بئر العبد الابتدائية 1000

> 202 مدرسة بئر العبد الابتدائية 1000

> 203 مدرسة بئر العبد الابتدائية 1000

> 204 مدرسة بئر العبد الابتدائية 1000

> 205 مدرسة بئر العبد الابتدائية 1000

> 206 مدرسة بئر العبد الابتدائية 1000

> 207 مدرسة بئر العبد الابتدائية 999

> 208 مدرسة بئر العبد الابتدائية 1000

> 209 مدرسة الشعراوى الابتدائية 653

> 210 مدرسة بئر العبد الثانوية التجارية 873

> 211 مدرسة بئر العبد الثانوية التجارية 402

> 212 مدرسة بئر العبد الإعدادية بنات 904

> 213 مدرسة بئر العبد الإعدادية بنات 854

> 214 مدرسة الغزلان الابتدائية 648

> 215 مدرسة النجاح الابتدائية 985

> 216 مدرسة النجاح الابتدائية 925

> 217 مدرسة النجاح الابتدائية 252

> 218 مدرسة الخربة الابتدائية 877

> 219 مدرسة الخربة الابتدائية 731

> 220 مدرسة الخربة الابتدائية 895

> 221 مدرسة النصر الابتدائية 503

> 222 مدرسة السادات الابتدائية 721

> 223 مدرسة سالمانة الابتدائية 1000

> 224 مدرسة سالمانة الابتدائية 194

> 225 مدرسة التلول الابتدائية 585

> 226 مدرسة آل جرير الابتدائية 558

> 227 مدرسة آل جرير الابتدائية 502

قسم رمانة 21129

اللجنة اسم المدرسة أو مقر اللجنة عدد الناخبين

228 مدرسة رمانة الابتدائية 1000

> 229 مدرسة رمانة الابتدائية 1000

> 230 مدرسة رمانة الابتدائية 995

> 231 مدرسة الشهداء الإعدادية 1000

> 232 مدرسة الأحرار الابتدائية 172

> 233 مدرسة الشوحط الابتدائية 614

> 234 مدرسة بالوظة الإعدادية المشتركة 900

> 235 مدرسة بالوظة الإعدادية المشتركة 899

> 236 مدرسة بالوظة الإعدادية المشتركة 562

> 237 مدرسة عاطف السادات الابتدائية 902

> 238 مدرسة عاطف السادات الابتدائية 662

> 239 مدرسة الكرامة الابتدائية 933

> 240 مدرسة متعب هجرس الابتدائية 901

> 241 مدرسة متعب هجرس الابتدائية 900

> 242 مدرسة متعب هجرس الابتدائية 900

> 243 مدرسة متعب هجرس الابتدائية 336

> 244 مدرسة أم عقبه الابتدائية 1000

> 245 مدرسة أم عقبه الابتدائية 231

> 246 مدرسة الجناين الابتدائية 339

> 247 مدرسة الحاج سالم شتيوى الإعدادية 136

> 248 مدرسة المريح الابتدائية 825

> 249 مدرسة المريح الابتدائية 800

> 250 مدرسة المريح الابتدائية 800

> 251 مدرسة المريح الابتدائية 223

> 252 مدرسة المريح الابتدائية 618

> 253 مدرسة سالم اليمانى الابتدائية 183

> 254 مدرسة سالم اليمانى الابتدائية 900

> 255 مدرسة سالم اليمانى الابتدائية 900

> 256 مدرسة سالم اليمانى الابتدائية 800

> 257 مدرسة سالم اليمانى الابتدائية 698