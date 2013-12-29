ننشر أسماء ولجان الاقتراع وعدد الناخبين بمحافظة شمال سيناء

ينشر "اليوم السابع"، أسماء اللجان الانتخابية وأرقامها، وعدد الناخبين لكل لجنة على مستوى محافظة شمال سيناء، استعدادا للاستفتاء على الدستور.
أولا: قسم أول العريش إجمالى الناخبين 25477
لجنة اسم المدرسة أو مقر اللجنة عدد الناخبين
1 مدرسة أبو صقل الابتدائية 999
> 2 مدرسة أبو صقل الابتدائية 1000
> 3 مدرسة أبو صقل الابتدائية 1000
> 4 مدرسة أبو صقل الابتدائية 1000
> 5 مدرسة أبو صقل الابتدائية 1000
> 6 مدرسة أبو صقل الابتدائية 924
> 7 مدرسة السكاسكة الابتدائية 588
> 8 مدرسة الطويل للتعليم الأساسى 673
> 9 ملحقة المعلمين الابتدائية 999
> 10 ملحقة المعلمين الابتدائية 931
> 11 ملحقة المعلمين الابتدائية 749
> 12 ملحقة المعلمين الابتدائية 905
> 13 ملحقة المعلمين الابتدائية 833
> 14 ملحقة المعلمين الابتدائية 472
> 15 ملحقة المعلمين الابتدائية 1000
> 16 ملحقة المعلمين الابتدائية 1000
> 17 مدرسة عباس صالح الابتدائية 840
> 18 مدرسة عباس صالح الابتدائية 999
> 19 مدرسة عباس صالح الابتدائية 1000
> 20 مدرسة عباس صالح الابتدائية 677
> 21 مدرسة خالد ابن خلدون الإعدادية 903
> 22 مدرسة خالد ابن خلدون الإعدادية 908
> 23 مدرسة خالد ابن خلدون الإعدادية 998
> 24 مدرسة خالد ابن خلدون الإعدادية 333
> 25 مدرسة الثانوية الفنية التجارية المتقدمة 999
> 26 مدرسة الثانوية الفنية التجارية المتقدمة 999
> 27 مدرسة الثانوية الفنية التجارية المتقدمة 752
> 28 مدرسة النور للمكفوفين 998
> 29 مدرسة النور للمكفوفين 998
ثانيا:قسم ثان العريش 36468
اللجنة اسم المدرسة أو مقر اللجنة عدد الناخبين
30 مدرسة أحمد عرابى الابتدائية 531
> 31 مدرسة أحمد عرابى الابتدائية 921
> 32 مدرسة العريش الثانوية بنين 694
> 33 مدرسة العريش الثانوية بنين 912
> 34 مدرسة العريش الثانوية بنين 905
> 35 مدرسة العريش الثانوية بنين 906
> 36 مدرسة العريش الثانوية بنين 323
> 37 مدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية بنين 947
> 38 مدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية بنين 1000
> 39 مدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية بنين 1000
> 40 مدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية بنين 1000
> 41 مدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية بنين 1000
> 42 مدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية بنين 1000
> 43 مدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية بنين 1000
> 44 مدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية بنين 1000
> 45 مدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية بنين 1000
> 46 مدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية بنين 1000
> 47 مدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية بنين 1000
> 48 مدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية بنين 1000
> 49 مدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية بنين 1000
> 50 مدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية بنين 1000
> 51 مدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية بنين 984
> 52 مدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية بنين 106
> 53 مدرسة الإعدادية بنين 916
> 54 مدرسة الإعدادية بنين 900
> 55 مدرسة الإعدادية بنين 912
> 56 مدرسة الإعدادية بنين 792
> 57 مدرسة الإعدادية بنات 886
> 58 مدرسة الإعدادية بنات 815
> 59 مدرسة الإعدادية بنات 900
> 60 مدرسة الإعدادية بنات 911
> 61 مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية 825
> 62 مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية 819
> 63 مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية 922
> 64 مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية 861
> 65 مدرسة كرم أبو نجيلة 1000
> 66 مدرسة كرم أبو نجيلة 783
> 67 مدرسة كرم أبو نجيلة 912
> 68 مدرسة كرم أبو نجيلة 508
> 69 مدرسة ال ياسر الابتدائية 911
> 70 مدرسة العريش التجارية بنات 456
> 71 مدرسة مصطفى كامل الابتدائية 973
> 72 مدرسة مصطفى كامل الابتدائية 237
ثالثا: قسم ثالث العريش 18481
اللجنة اسم المدرسة أو مقر اللجنة عدد الناخبين
73 مدرسة المساعيد للتعليم الأساسى 954
> 74 مدرسة المساعيد للتعليم الأساسى 900
> 75 مدرسة المساعيد للتعليم الأساسى 900
> 76 مدرسة المساعيد للتعليم الأساسى 901
> 77 مدرسة المساعيد للتعليم الأساسى 976
> 78 مدرسة المساعيد للتعليم الأساسى 835
> 79 مدرسة المساعيد للتعليم الأساسى 478
> 80 مدرسة ابن سينا الابتدائية 906
> 81 مدرسة عايش الأسمر الابتدائية 906
> 82 مدرسة عايش الأسمر الابتدائية 900
> 83 مدرسة عايش الأسمر الابتدائية 872
> 84 مدرسة عايش الأسمر الابتدائية 906
> 85 مدرسة عايش الأسمر الابتدائية 950
> 86 مدرسة عايش الأسمر الابتدائية 950
> 87 مدرسة عايش الأسمر الابتدائية 950
> 88 مدرسة عايش الأسمر الابتدائية 955
> 89 مدرسة عايش الأسمر الابتدائية 906
> 90 مدرسة عايش الأسمر الابتدائية 950
> 91 مدرسة عايش الأسمر الابتدائية 751
> 92 مدرسة السادات الإعدادية 260
> 93 مدرسة آل زكرى للتعليم الأساسى 945
> 94 مدرسة آل زكرى للتعليم الأساسى 430
رابعا قسم رابع العريش 12503
> اللجنة اسم المدرسة أو مقر اللجنة عدد الناخبين
> 95 مدرسة مصطفى حسن الابتدائية 995
> 96 مدرسة حمدى عواد الابتدائية 1000
> 97 مدرسة حمدى عواد الابتدائية 991
> 98 مدرسة الجيل الجديد الابتدائية 991
> 99 مدرسة الجيل الجديد الابتدائية 958
> 100 مدرسة الجيل الجديد الابتدائية 959
> 101 مدرسة الجيل الجديد الابتدائية 984
> 102 مدرسة الجيل الجديد الابتدائية 974
> 103 مدرسة السبيل للتعليم الأساسى 349
> 104 مدرسة الميدان الإعدادية 511
> 105 مدرسة الصفا الابتدائية 1000
> 106 مدرسة الصفا الابتدائية 918
> 107 مدرسة الصفا الابتدائية 909
> 108 مدرسة الصفا الابتدائية 964
خامسا: قسم رفح 27960
اللجنة اسم المدرسة أو مقر اللجنة عدد الناخبين
109 مدرسة طارق ابن زياد 892
> 110 مدرسة رفح للتعليم الأساسى 864
> 111 مدرسة رفح للتعليم الأساسى 912
> 112 مدرسة رفح للتعليم الأساسى 765
> 113 مدرسة رفح للتعليم الأساسى 981
> 114 مدرسة رفح الثانوية بنات 938
> 115 مدرسة رفح الثانوية بنات 900
> 116 مدرسة رفح الثانوية بنات 849
> 117 مدرسة رفح الثانوية بنات 890
> 118 مدرسة عباس العقاد الإعدادية 900
> 119 مدرسة عباس العقاد الإعدادية 903
> 120 مدرسة عباس العقاد الإعدادية 900
> 121 مدرسة عباس العقاد الإعدادية 391
> 122 مدرسة الماصورة الابتدائية 829
> 123 مدرسة الماصورة الابتدائية 487
> 124 مدرسة الماصوره الابتدائية 937
> 125 مدرسة الماصوره الابتدائية 935
> 126 مدرسة الماصورة الابتدائية 935
> 127 مدرسة الماصورة الابتدائية 932
> 128 مدرسة الماصورة الابتدائية 309
> 129 مدرسة الحرية الإعدادية المشتركة 857
> 130 مدرسة قوز أم غانم الابتدائية 695
> 131 مدرسة أبو سنار الابتدائية 898
> 132 مدرسة أبو سنار الابتدائية 223
> 133 مدرسة قوزابو رعد الابتدائية 720
> 134 مدرسة قوزابو رعد الابتدائية 524
> 135 مدرسة قوزابو رعد الابتدائية 900
> 136 مدرسة قوزابو رعد الابتدائية 881
> 137 مدرسة الوفاق الابتدائية 935
> 138 مدرسة الوفاق الابتدائية 449
> 139 مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الابتدائية 913
> 140 مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الابتدائية 942
> 141 مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الابتدائية 399
> 142 مدرسة الحسينات الابتدائية للتعليم الأساسى 428
> 143 مدرسة الأمل للتعليم الأساسى 957
> 144 مدرسة الأمل للتعليم الأساسى 134
> 145 مدرسة أبو حلو الإعدادية 656
سادسا: قسم الشيخ زويد 27561
اللجنة اسم المدرسة أو مقر اللجنة عدد الناخبين
146 مدرسة الخنساء الإعدادية بنات 860
> 147 مدرسة الخنساء الإعدادية بنات 679
> 148 مدرسة الشيخ زويد الإعدادية بنين 1000
> 149 مدرسة الشيخ زويد الإعدادية بنات 1000
> 150 مدرسة الشيخ زويد الإعدادية بنات 1000
> 151 مدرسة الشيخ زويد الإعدادية بنات 1000
> 152 مدرسة الشيخ زويد الإعدادية بنات 1000
> 153 مدرسة الشيخ زويد الإعدادية بنات 1000
> 154 مدرسة الشيخ زويد الإعدادية بنات 1000
> 155 مدرسة الشيخ زويد الإعدادية بنات 1000
> 156 مدرسة الشيخ زويد الإعدادية بنات 922
> 157 مدرسة الكوثر للتعليم الأساسى بنات 900
> 158 مدرسة الكوثر للتعليم الأساسى بنات 900
> 159 مدرسة الكوثر للتعليم الأساسى بنات 512
> 160 مدرسة أبو فرج الابتدائية 62
> 161 مدرسة السكة الحديد الابتدائية 114
> 162 مدرسة الشهيد سالم أبو طويلة الابتدائية 917
> 163 مدرسة الشهيد سالم أبو طويلة الابتدائية 900
> 164 مدرسة الشهيد سالم أبو طويلة الابتدائية 779
> 165 مدرسة الشلاق الابتدائية 355
> 166 مدرسة الشلاق الابتدائية 897
> 167 مدرسة الشلاق الابتدائية 276
> 168 مدرسة الفارابى الابتدائية المشتركه 705
> 169 مدرسة الفارابى الابتدائية المشتركة 900
> 170 مدرسة الفارابى الابتدائية المشتركة 860
> 171 مدرسة الفارابى الابتدائية المشتركة 950
> 172 مدرسة الخروبة الابتدائية 954
> 173 مدرسة الخروبة الابتدائية 580
> 174 مدرسة الزواعرة الابتدائية للتعليم الأساسى 116
> 175 مدرسة العوايضة الابتدائية 915
> 176 مدرسة العوايضة الابتدائية 670
> 177 مدرسة أبو العراج الابتدائية للتعليم الأساسى 226
> 178 مدرسة المقاطعة الابتدائية المشتركة 473
> 179 مدرسة الشاطئ الابتدائية 766
> 180 مدرسة العكور الابتدائية 677
> 181 مدرسة قبر عمير الابتدائية للتعليم الأساسى 903
> 182 مدرسة قبر عمير الابتدائية للتعليم الأساسى 457
> 183 مدرسة الصلاح الابتدائية للتعليم الابتدائى 141
> 184 مدرسة الصلاح الابتدائية للتعليم الابتدائى 195
قسم الحسنة 5062
اللجنة اسم المدرسة أو مقر اللجنة عدد الناخبين
185 مدرسة الحسنة الابتدائية 872
> 186 مدرسة الحسنة الابتدائية 898
> 187 مدرسة الحسنة الابتدائية 947
> 188 مدرسة الحسنة الابتدائية 606
> 189 مدرسة الجفجافه الابتدائية 852
> 190 مدرسة الجفجافة الابتدائية 887
ثامنا: قسم القسيمة 4855
اللجنة اسم المدرسة أو مقر اللجنة عدد الناخبين
191 مدرسة القسيمة الابتدائية 973
> 192 مدرسة القسيمة الابتدائية 970
> 193 مدرسة القسيمة الابتدائية 968
> 194 مدرسة القسيمة الابتدائية 964
> 195 مدرسة القسيمة الابتدائية 980
قسم نخل 2599
اللجنة اسم المدرسة أو مقر اللجنة عدد الناخبين
196 مدرسة نخل الابتدائية 872
> 197 مدرسة نخل الابتدائية 911
> 198 مدرسة نخل الابتدائية 292
> 199 مدرسة النقب الابتدائية 524
عاشرا: قسم بئر العبد 21886
اللجنة اسم المدرسة أو مقر اللجنة عدد الناخبين
200 مدرسة بئر العبد الابتدائية 825
> 201 مدرسة بئر العبد الابتدائية 1000
> 202 مدرسة بئر العبد الابتدائية 1000
> 203 مدرسة بئر العبد الابتدائية 1000
> 204 مدرسة بئر العبد الابتدائية 1000
> 205 مدرسة بئر العبد الابتدائية 1000
> 206 مدرسة بئر العبد الابتدائية 1000
> 207 مدرسة بئر العبد الابتدائية 999
> 208 مدرسة بئر العبد الابتدائية 1000
> 209 مدرسة الشعراوى الابتدائية 653
> 210 مدرسة بئر العبد الثانوية التجارية 873
> 211 مدرسة بئر العبد الثانوية التجارية 402
> 212 مدرسة بئر العبد الإعدادية بنات 904
> 213 مدرسة بئر العبد الإعدادية بنات 854
> 214 مدرسة الغزلان الابتدائية 648
> 215 مدرسة النجاح الابتدائية 985
> 216 مدرسة النجاح الابتدائية 925
> 217 مدرسة النجاح الابتدائية 252
> 218 مدرسة الخربة الابتدائية 877
> 219 مدرسة الخربة الابتدائية 731
> 220 مدرسة الخربة الابتدائية 895
> 221 مدرسة النصر الابتدائية 503
> 222 مدرسة السادات الابتدائية 721
> 223 مدرسة سالمانة الابتدائية 1000
> 224 مدرسة سالمانة الابتدائية 194
> 225 مدرسة التلول الابتدائية 585
> 226 مدرسة آل جرير الابتدائية 558
> 227 مدرسة آل جرير الابتدائية 502
قسم رمانة 21129
اللجنة اسم المدرسة أو مقر اللجنة عدد الناخبين
228 مدرسة رمانة الابتدائية 1000
> 229 مدرسة رمانة الابتدائية 1000
> 230 مدرسة رمانة الابتدائية 995
> 231 مدرسة الشهداء الإعدادية 1000
> 232 مدرسة الأحرار الابتدائية 172
> 233 مدرسة الشوحط الابتدائية 614
> 234 مدرسة بالوظة الإعدادية المشتركة 900
> 235 مدرسة بالوظة الإعدادية المشتركة 899
> 236 مدرسة بالوظة الإعدادية المشتركة 562
> 237 مدرسة عاطف السادات الابتدائية 902
> 238 مدرسة عاطف السادات الابتدائية 662
> 239 مدرسة الكرامة الابتدائية 933
> 240 مدرسة متعب هجرس الابتدائية 901
> 241 مدرسة متعب هجرس الابتدائية 900
> 242 مدرسة متعب هجرس الابتدائية 900
> 243 مدرسة متعب هجرس الابتدائية 336
> 244 مدرسة أم عقبه الابتدائية 1000
> 245 مدرسة أم عقبه الابتدائية 231
> 246 مدرسة الجناين الابتدائية 339
> 247 مدرسة الحاج سالم شتيوى الإعدادية 136
> 248 مدرسة المريح الابتدائية 825
> 249 مدرسة المريح الابتدائية 800
> 250 مدرسة المريح الابتدائية 800
> 251 مدرسة المريح الابتدائية 223
> 252 مدرسة المريح الابتدائية 618
> 253 مدرسة سالم اليمانى الابتدائية 183
> 254 مدرسة سالم اليمانى الابتدائية 900
> 255 مدرسة سالم اليمانى الابتدائية 900
> 256 مدرسة سالم اليمانى الابتدائية 800
> 257 مدرسة سالم اليمانى الابتدائية 698