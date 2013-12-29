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ننشر أسماء ولجان الاقتراع وعدد الناخبين بمحافظة شمال سيناء

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ننشر أسماء ولجان الاقتراع وعدد الناخبين بمحافظة شمال سيناء ننشر أسماء ولجان الاقتراع وعدد الناخبين بمحافظة شمال سيناء

ينشر "اليوم السابع"، أسماء اللجان الانتخابية وأرقامها، وعدد الناخبين لكل لجنة على مستوى محافظة شمال سيناء، استعدادا للاستفتاء على الدستور.

أولا: قسم أول العريش إجمالى الناخبين 25477

لجنة اسم المدرسة أو مقر اللجنة عدد الناخبين

1 مدرسة أبو صقل الابتدائية 999
> 2 مدرسة أبو صقل الابتدائية 1000
> 3 مدرسة أبو صقل الابتدائية 1000
> 4 مدرسة أبو صقل الابتدائية 1000
> 5 مدرسة أبو صقل الابتدائية 1000
> 6 مدرسة أبو صقل الابتدائية 924
> 7 مدرسة السكاسكة الابتدائية 588
> 8 مدرسة الطويل للتعليم الأساسى 673
> 9 ملحقة المعلمين الابتدائية 999
> 10 ملحقة المعلمين الابتدائية 931
> 11 ملحقة المعلمين الابتدائية 749
> 12 ملحقة المعلمين الابتدائية 905
> 13 ملحقة المعلمين الابتدائية 833
> 14 ملحقة المعلمين الابتدائية 472
> 15 ملحقة المعلمين الابتدائية 1000
> 16 ملحقة المعلمين الابتدائية 1000
> 17 مدرسة عباس صالح الابتدائية 840
> 18 مدرسة عباس صالح الابتدائية 999
> 19 مدرسة عباس صالح الابتدائية 1000
> 20 مدرسة عباس صالح الابتدائية 677
> 21 مدرسة خالد ابن خلدون الإعدادية 903
> 22 مدرسة خالد ابن خلدون الإعدادية 908
> 23 مدرسة خالد ابن خلدون الإعدادية 998
> 24 مدرسة خالد ابن خلدون الإعدادية 333
> 25 مدرسة الثانوية الفنية التجارية المتقدمة 999
> 26 مدرسة الثانوية الفنية التجارية المتقدمة 999
> 27 مدرسة الثانوية الفنية التجارية المتقدمة 752
> 28 مدرسة النور للمكفوفين 998
> 29 مدرسة النور للمكفوفين 998

ثانيا:قسم ثان العريش 36468

اللجنة اسم المدرسة أو مقر اللجنة عدد الناخبين

30 مدرسة أحمد عرابى الابتدائية 531
> 31 مدرسة أحمد عرابى الابتدائية 921
> 32 مدرسة العريش الثانوية بنين 694
> 33 مدرسة العريش الثانوية بنين 912
> 34 مدرسة العريش الثانوية بنين 905
> 35 مدرسة العريش الثانوية بنين 906
> 36 مدرسة العريش الثانوية بنين 323
> 37 مدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية بنين 947
> 38 مدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية بنين 1000
> 39 مدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية بنين 1000
> 40 مدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية بنين 1000
> 41 مدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية بنين 1000
> 42 مدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية بنين 1000
> 43 مدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية بنين 1000
> 44 مدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية بنين 1000
> 45 مدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية بنين 1000
> 46 مدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية بنين 1000
> 47 مدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية بنين 1000
> 48 مدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية بنين 1000
> 49 مدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية بنين 1000
> 50 مدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية بنين 1000
> 51 مدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية بنين 984
> 52 مدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية بنين 106
> 53 مدرسة الإعدادية بنين 916
> 54 مدرسة الإعدادية بنين 900
> 55 مدرسة الإعدادية بنين 912
> 56 مدرسة الإعدادية بنين 792
> 57 مدرسة الإعدادية بنات 886
> 58 مدرسة الإعدادية بنات 815
> 59 مدرسة الإعدادية بنات 900
> 60 مدرسة الإعدادية بنات 911
> 61 مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية 825
> 62 مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية 819
> 63 مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية 922
> 64 مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية 861
> 65 مدرسة كرم أبو نجيلة 1000
> 66 مدرسة كرم أبو نجيلة 783
> 67 مدرسة كرم أبو نجيلة 912
> 68 مدرسة كرم أبو نجيلة 508
> 69 مدرسة ال ياسر الابتدائية 911
> 70 مدرسة العريش التجارية بنات 456
> 71 مدرسة مصطفى كامل الابتدائية 973
> 72 مدرسة مصطفى كامل الابتدائية 237

ثالثا: قسم ثالث العريش 18481

اللجنة اسم المدرسة أو مقر اللجنة عدد الناخبين

73 مدرسة المساعيد للتعليم الأساسى 954
> 74 مدرسة المساعيد للتعليم الأساسى 900
> 75 مدرسة المساعيد للتعليم الأساسى 900
> 76 مدرسة المساعيد للتعليم الأساسى 901
> 77 مدرسة المساعيد للتعليم الأساسى 976
> 78 مدرسة المساعيد للتعليم الأساسى 835
> 79 مدرسة المساعيد للتعليم الأساسى 478
> 80 مدرسة ابن سينا الابتدائية 906
> 81 مدرسة عايش الأسمر الابتدائية 906
> 82 مدرسة عايش الأسمر الابتدائية 900
> 83 مدرسة عايش الأسمر الابتدائية 872
> 84 مدرسة عايش الأسمر الابتدائية 906
> 85 مدرسة عايش الأسمر الابتدائية 950
> 86 مدرسة عايش الأسمر الابتدائية 950
> 87 مدرسة عايش الأسمر الابتدائية 950
> 88 مدرسة عايش الأسمر الابتدائية 955
> 89 مدرسة عايش الأسمر الابتدائية 906
> 90 مدرسة عايش الأسمر الابتدائية 950
> 91 مدرسة عايش الأسمر الابتدائية 751
> 92 مدرسة السادات الإعدادية 260
> 93 مدرسة آل زكرى للتعليم الأساسى 945
> 94 مدرسة آل زكرى للتعليم الأساسى 430

رابعا قسم رابع العريش 12503
> اللجنة اسم المدرسة أو مقر اللجنة عدد الناخبين
> 95 مدرسة مصطفى حسن الابتدائية 995
> 96 مدرسة حمدى عواد الابتدائية 1000
> 97 مدرسة حمدى عواد الابتدائية 991
> 98 مدرسة الجيل الجديد الابتدائية 991
> 99 مدرسة الجيل الجديد الابتدائية 958
> 100 مدرسة الجيل الجديد الابتدائية 959
> 101 مدرسة الجيل الجديد الابتدائية 984
> 102 مدرسة الجيل الجديد الابتدائية 974
> 103 مدرسة السبيل للتعليم الأساسى 349
> 104 مدرسة الميدان الإعدادية 511
> 105 مدرسة الصفا الابتدائية 1000
> 106 مدرسة الصفا الابتدائية 918
> 107 مدرسة الصفا الابتدائية 909
> 108 مدرسة الصفا الابتدائية 964

خامسا: قسم رفح 27960

اللجنة اسم المدرسة أو مقر اللجنة عدد الناخبين

109 مدرسة طارق ابن زياد 892
> 110 مدرسة رفح للتعليم الأساسى 864
> 111 مدرسة رفح للتعليم الأساسى 912
> 112 مدرسة رفح للتعليم الأساسى 765
> 113 مدرسة رفح للتعليم الأساسى 981
> 114 مدرسة رفح الثانوية بنات 938
> 115 مدرسة رفح الثانوية بنات 900
> 116 مدرسة رفح الثانوية بنات 849
> 117 مدرسة رفح الثانوية بنات 890
> 118 مدرسة عباس العقاد الإعدادية 900
> 119 مدرسة عباس العقاد الإعدادية 903
> 120 مدرسة عباس العقاد الإعدادية 900
> 121 مدرسة عباس العقاد الإعدادية 391
> 122 مدرسة الماصورة الابتدائية 829
> 123 مدرسة الماصورة الابتدائية 487
> 124 مدرسة الماصوره الابتدائية 937
> 125 مدرسة الماصوره الابتدائية 935
> 126 مدرسة الماصورة الابتدائية 935
> 127 مدرسة الماصورة الابتدائية 932
> 128 مدرسة الماصورة الابتدائية 309
> 129 مدرسة الحرية الإعدادية المشتركة 857
> 130 مدرسة قوز أم غانم الابتدائية 695
> 131 مدرسة أبو سنار الابتدائية 898
> 132 مدرسة أبو سنار الابتدائية 223
> 133 مدرسة قوزابو رعد الابتدائية 720
> 134 مدرسة قوزابو رعد الابتدائية 524
> 135 مدرسة قوزابو رعد الابتدائية 900
> 136 مدرسة قوزابو رعد الابتدائية 881
> 137 مدرسة الوفاق الابتدائية 935
> 138 مدرسة الوفاق الابتدائية 449
> 139 مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الابتدائية 913
> 140 مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الابتدائية 942
> 141 مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الابتدائية 399
> 142 مدرسة الحسينات الابتدائية للتعليم الأساسى 428
> 143 مدرسة الأمل للتعليم الأساسى 957
> 144 مدرسة الأمل للتعليم الأساسى 134
> 145 مدرسة أبو حلو الإعدادية 656

سادسا: قسم الشيخ زويد 27561

اللجنة اسم المدرسة أو مقر اللجنة عدد الناخبين

146 مدرسة الخنساء الإعدادية بنات 860
> 147 مدرسة الخنساء الإعدادية بنات 679
> 148 مدرسة الشيخ زويد الإعدادية بنين 1000
> 149 مدرسة الشيخ زويد الإعدادية بنات 1000
> 150 مدرسة الشيخ زويد الإعدادية بنات 1000
> 151 مدرسة الشيخ زويد الإعدادية بنات 1000
> 152 مدرسة الشيخ زويد الإعدادية بنات 1000
> 153 مدرسة الشيخ زويد الإعدادية بنات 1000
> 154 مدرسة الشيخ زويد الإعدادية بنات 1000
> 155 مدرسة الشيخ زويد الإعدادية بنات 1000
> 156 مدرسة الشيخ زويد الإعدادية بنات 922
> 157 مدرسة الكوثر للتعليم الأساسى بنات 900
> 158 مدرسة الكوثر للتعليم الأساسى بنات 900
> 159 مدرسة الكوثر للتعليم الأساسى بنات 512
> 160 مدرسة أبو فرج الابتدائية 62
> 161 مدرسة السكة الحديد الابتدائية 114
> 162 مدرسة الشهيد سالم أبو طويلة الابتدائية 917
> 163 مدرسة الشهيد سالم أبو طويلة الابتدائية 900
> 164 مدرسة الشهيد سالم أبو طويلة الابتدائية 779
> 165 مدرسة الشلاق الابتدائية 355
> 166 مدرسة الشلاق الابتدائية 897
> 167 مدرسة الشلاق الابتدائية 276
> 168 مدرسة الفارابى الابتدائية المشتركه 705
> 169 مدرسة الفارابى الابتدائية المشتركة 900
> 170 مدرسة الفارابى الابتدائية المشتركة 860
> 171 مدرسة الفارابى الابتدائية المشتركة 950
> 172 مدرسة الخروبة الابتدائية 954
> 173 مدرسة الخروبة الابتدائية 580
> 174 مدرسة الزواعرة الابتدائية للتعليم الأساسى 116
> 175 مدرسة العوايضة الابتدائية 915
> 176 مدرسة العوايضة الابتدائية 670
> 177 مدرسة أبو العراج الابتدائية للتعليم الأساسى 226
> 178 مدرسة المقاطعة الابتدائية المشتركة 473
> 179 مدرسة الشاطئ الابتدائية 766
> 180 مدرسة العكور الابتدائية 677
> 181 مدرسة قبر عمير الابتدائية للتعليم الأساسى 903
> 182 مدرسة قبر عمير الابتدائية للتعليم الأساسى 457
> 183 مدرسة الصلاح الابتدائية للتعليم الابتدائى 141
> 184 مدرسة الصلاح الابتدائية للتعليم الابتدائى 195

قسم الحسنة 5062

اللجنة اسم المدرسة أو مقر اللجنة عدد الناخبين

185 مدرسة الحسنة الابتدائية 872
> 186 مدرسة الحسنة الابتدائية 898
> 187 مدرسة الحسنة الابتدائية 947
> 188 مدرسة الحسنة الابتدائية 606
> 189 مدرسة الجفجافه الابتدائية 852
> 190 مدرسة الجفجافة الابتدائية 887

ثامنا: قسم القسيمة 4855

اللجنة اسم المدرسة أو مقر اللجنة عدد الناخبين

191 مدرسة القسيمة الابتدائية 973
> 192 مدرسة القسيمة الابتدائية 970
> 193 مدرسة القسيمة الابتدائية 968
> 194 مدرسة القسيمة الابتدائية 964
> 195 مدرسة القسيمة الابتدائية 980

قسم نخل 2599

اللجنة اسم المدرسة أو مقر اللجنة عدد الناخبين

196 مدرسة نخل الابتدائية 872
> 197 مدرسة نخل الابتدائية 911
> 198 مدرسة نخل الابتدائية 292
> 199 مدرسة النقب الابتدائية 524

عاشرا: قسم بئر العبد 21886

اللجنة اسم المدرسة أو مقر اللجنة عدد الناخبين

200 مدرسة بئر العبد الابتدائية 825
> 201 مدرسة بئر العبد الابتدائية 1000
> 202 مدرسة بئر العبد الابتدائية 1000
> 203 مدرسة بئر العبد الابتدائية 1000
> 204 مدرسة بئر العبد الابتدائية 1000
> 205 مدرسة بئر العبد الابتدائية 1000
> 206 مدرسة بئر العبد الابتدائية 1000
> 207 مدرسة بئر العبد الابتدائية 999
> 208 مدرسة بئر العبد الابتدائية 1000
> 209 مدرسة الشعراوى الابتدائية 653
> 210 مدرسة بئر العبد الثانوية التجارية 873
> 211 مدرسة بئر العبد الثانوية التجارية 402
> 212 مدرسة بئر العبد الإعدادية بنات 904
> 213 مدرسة بئر العبد الإعدادية بنات 854
> 214 مدرسة الغزلان الابتدائية 648
> 215 مدرسة النجاح الابتدائية 985
> 216 مدرسة النجاح الابتدائية 925
> 217 مدرسة النجاح الابتدائية 252
> 218 مدرسة الخربة الابتدائية 877
> 219 مدرسة الخربة الابتدائية 731
> 220 مدرسة الخربة الابتدائية 895
> 221 مدرسة النصر الابتدائية 503
> 222 مدرسة السادات الابتدائية 721
> 223 مدرسة سالمانة الابتدائية 1000
> 224 مدرسة سالمانة الابتدائية 194
> 225 مدرسة التلول الابتدائية 585
> 226 مدرسة آل جرير الابتدائية 558
> 227 مدرسة آل جرير الابتدائية 502

قسم رمانة 21129

اللجنة اسم المدرسة أو مقر اللجنة عدد الناخبين

228 مدرسة رمانة الابتدائية 1000
> 229 مدرسة رمانة الابتدائية 1000
> 230 مدرسة رمانة الابتدائية 995
> 231 مدرسة الشهداء الإعدادية 1000
> 232 مدرسة الأحرار الابتدائية 172
> 233 مدرسة الشوحط الابتدائية 614
> 234 مدرسة بالوظة الإعدادية المشتركة 900
> 235 مدرسة بالوظة الإعدادية المشتركة 899
> 236 مدرسة بالوظة الإعدادية المشتركة 562
> 237 مدرسة عاطف السادات الابتدائية 902
> 238 مدرسة عاطف السادات الابتدائية 662
> 239 مدرسة الكرامة الابتدائية 933
> 240 مدرسة متعب هجرس الابتدائية 901
> 241 مدرسة متعب هجرس الابتدائية 900
> 242 مدرسة متعب هجرس الابتدائية 900
> 243 مدرسة متعب هجرس الابتدائية 336
> 244 مدرسة أم عقبه الابتدائية 1000
> 245 مدرسة أم عقبه الابتدائية 231
> 246 مدرسة الجناين الابتدائية 339
> 247 مدرسة الحاج سالم شتيوى الإعدادية 136
> 248 مدرسة المريح الابتدائية 825
> 249 مدرسة المريح الابتدائية 800
> 250 مدرسة المريح الابتدائية 800
> 251 مدرسة المريح الابتدائية 223
> 252 مدرسة المريح الابتدائية 618
> 253 مدرسة سالم اليمانى الابتدائية 183
> 254 مدرسة سالم اليمانى الابتدائية 900
> 255 مدرسة سالم اليمانى الابتدائية 900
> 256 مدرسة سالم اليمانى الابتدائية 800
> 257 مدرسة سالم اليمانى الابتدائية 698

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