جامعة سيناء بالعريش: الأسبوع القادم بدء الامتحانات

صرح الدكتور أسامة راتب إن امتحانات الجامعة ستبدأ اعتبارا من مطلع الأسبوع القادم مشيرا إلى أن الفصل الدراسى الأول شهد انتظاما كاملا وحضورا كبيرا فى جميع الكليات مشيدا بحرص الجميع على عدم نشوب مشاكل تحول دون استكمال العملية التعليمة على الرغم من قيام طلاب ينتمون للتيار الإسلامى بتنظيم أكثر من 12 وقفة احتجاجية داخل الجامعة بصورة سلمية.

أوضح راتب فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" مساء اليوم: "إننا واجهنا فى سيناء عاما عصيبا نظرا للظروف الأمنية، ومع ذلك كثفنا من أنشطتنا لاستيعاب الطلاب، حيث تم افتتاح معرض المنتجات السيناوية وشارك فيه كل من الدكتور سليمان فتوح وكيل كلية تكنولوجيا الإعلام والدكتور مختار أبو الخير أستاذ العلاقات العامة بالكلية.

كما نظمت إدارة الأنشطة الطلابية المهرجان السنوى الثامن لجوالى وجوالات جامعة سيناء وكان عدد المشاركون 142 طالبا وطالبة، وذلك بالمخيم الدائم بالجامعة.

وقد أشرفت هيئة التحكيم على مجالات التسابق وهى (المجال الكشفى، المجال الرياضى، المجال الدينى، المجال الفنى، المجال الثقافى، مجال الخدمة العامة وتنمية المجتمع، مجال الدورى والسمر، مجال الروح الكشفية والسلوك والمظهر العام) حيث فاز بالدرع العام عشيرة جوالة كلية الصيدلة بنين.

وفاز بالمركز الأول (جوالين) عشيرة كلية الهندسة وفاز بالمركز الأول (جوالات) عشيرة كلية طب الفم والأسنان والقائد المثالى كل من محمود محمد رضا وعبد الرحمن محمد رفاعى، ورانيا الهادى والجوال المثالى: محمد عبد العظيم السكرى.

وأوضح الدكتور أسامة راتب أنه فى إطار حرص الجامعة على دعم البحث العلمى والعلاقات الدولية بين الجامعات, توجه فى الفصل الدراسى الأول وفد من جامعة سيناء برئاستى لجامعة Oldenburg بألمانيا وذلك من خلال مشروعTEMPUS) (ESE واجتمع الوفد خلال الزيارة مع د.Bernd Siebenhuner نائب رئيس جامعة Oldenburg وتم مناقشة سبل تطوير التعاون بين الجامعتين.