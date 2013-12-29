بالصور| سكرتير المجمع المقدس لذوي ضحايا قطار دهشور: "حزنكم يتحول إلى فرح"

كتب : ميشيل عبدالله منذ 43 دقيقة

قال الأنبا رافائيل، أسقف عام وسط القاهرة وسكرتير المجمع المقدس بالكنيسة الأرثوذكسية، خلال عظة القداس الإلهي في الذكرى الأربعين اليوم لضحايا قطار دهشور بمحافظة الفيوم: لا تحزنوا؛ لأن الكتاب المقدس يقول "العالم يفرح وأنتم تنوحون، ولكن حزنكم يتحول إلى فرح"، مشيرًا إلى أن الضحايا صعدوا إلى الفردوس.

ونقل سكرتير المجمع المقدس تعازي البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى أقارب وأصدقاء ومعارف ضحايا القطار الـ29، وطلب منهم تنفيذ وصايا الإنجيل بألا يحزنوا حسب وعد الله بأن حُزنهم سيتحول إلى فرح أبدي.

كانت صلاة قداس الأربعين على ضحايا حادث قطار دهشور، قد بدأت صباح اليوم بحضور الأنبا رافائيل أسقف عام وسط القاهرة سكرتير المجمع المقدس، والأنبا صليب أسقف عام ميت غمر وتوابعها، وبحضور لفيف من القساوسة والقمامصة من كنائس مدينة الفيوم ومراكزها، لتعزية أسر الضحايا، وارتدت السيدات الملابس السوداء حزنًا على وفاة ذويهم في الحادث، وهم من عائلة واحدة، ولم يحضر القداس أي من المسؤولين التنفيذيين أو القيادات الأمنية والشعبية، وغاب عنه ممثلو الأحزاب والقوى السياسية.

كان سكرتير المجمع المقدس قد أنهى عظته بذكر أسماء ضحايا حادث قطار دهشور الـ 28 بالإضافة إلى إحدى السيدات من نفس العائلة والتي توفيت بعد شفائها من آثار الحادث، بسكتة قلبية، ودعا لهم بدخول الفردوس، وهم: كريم معوض كريم حنا، عادل صبحي حنا، إبراهيم حنا ملوكة، إسحق حنا ملوكة، جرجس يواقيم جرجس محروس، يوسف فوزي سليمان، إستيفن عماد محروس، ديفيد عماد محروس، يعقوب عبدالملاك يعقوب، كاراس صالح يوسف، جينا هاني نادي، مارتن هاني كرم، هناء كريم معوض كريم حنا، هالة كريم معوض كريم حنا، ماري حنا ملوكة، سناء حنا ملوكة، نادية يواقيم جرجس، فرحة يواقيم جرجس، لوساندا هاني نادي عزيز، مارينا هاني نادي عزيز، روما ميلاد إسرائيل معوض، حنان لبيب لطف الله عبدالسيد، مها يوسف فوزي، مرفت صبري عياد، ميراي صالح يوسف، ماريا صالح يوسف، إنجي إسحق فوزي، ماريا أيمن يوسف، ماجدة موريس.