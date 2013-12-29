الاحتفال باليوم العالمي للجودة الشاملة بمركز طب الأسنان.. بجدة

انطلقت في محافظة جدة فعاليات اليوم العالمي للجودة الشاملة بمركز طب الاسنان التخصصي في شمال المحافظة، التي نظمها قسم الجودة الشاملة، وافتتحها الدكتور فوزي بن علي الغامدي مدير إدارة طب الأسنان نيابة عن الدكتور سامي بن محمد باداود مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة، وشارك فيها ثلاثة محاضرين و60 طبيباً ومختصاً.

وناقشت الفعاليات محاور عدة في مجال الجودة الشاملة ومناهج وآليات تطوير الكوادر البشرية، من خلال ثلاث محاضرات تخصصية وورشة عمل على مدار يوم كامل، معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بعدد أربع ساعات تعليم طبي مستمر.

وقال الدكتور الغامدي إن اليوم العالمي للجودة الشاملة هو يوم للاحتفال بالإنجازات ورفع الوعي بأهمية الجودة والأنظمة، مشيراً إلى أن الفعالية تشمل جملة من المحاور في مجال الجودة الشاملة التي تحرص على توسعة الآفاق وتنمية المهارات وهو الأمر الذي لا يقتصر على الصف الثالث أو الثاني من الموظفين، إنما هو من أولويات القادة من المديرين ونوابهم.

وأوضح مدير مركز طب الإسنان التخصصي بشمال جدة، أن الفعاليات تهدف الى إيجاد بيئة للتواصل وتبادل المعرفة والخبرات بين المتخصصين بالجودة ومنسوبي المركز لتأهيلهم وتحفيزهم ورفع كفاءتهم بصفة مستمرة وكذلك توفير الرعاية الشامله والمتكاملة بما يتماشى مع مبادئ وأخلاقيات المهن الصحية وبما يحقق رضا المستفيدين من المراجعين وأسرهم.