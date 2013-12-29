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لوحات إرشادية تعمل بالطاقة الشمسية في طرق وميادين المذنب

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    قامت بلدية محافظة المذنب ممثلة بالإدارة الفنية خلال الفترة الماضية بأعمال تركيب لوحات إرشادية مرورية مضيئة تعمل على الطاقة الشمسية في عدد من التقاطعات والشوارع الرئيسية والفرعية، وذلك ضمن اهتمامها بتحسين الطرق والميادين العامة بالمحافظة. وأوضح رئيس بلدية محافظة المذنب المكلف المهندس جمال بن ضيف الله الحميداني أن اللوحات تتميز بإضاءتها المميزة وتلفت انتباه قائدي المركبات خاصة أثناء الليل لتسهم في انخفاض بعض التجاوزات المرورية من قبل السائقين. وبين أن الإدارة الفنية ركبت كذلك منبهات أرضية مضيئة لتحديد مسارات الطرق بطريقة تتميز بشدة انعاكسها ووضوحها لتحقيق سلامة الطريق وجمال مظهره مع عمل الدهان للتقاطعات وطرق المشاة بألوان واضحة عالية الجودة ومقاومة لعوامل المناخ، مبيناً أن البلدية تسعى لوضع خطط جديدة للسلامة المرورية، ولذوي الاحتياجات الخاصة سيتم تطبيقها قريباً بإذن الله.

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